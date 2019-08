Erna-effekten på Preikestolen?

De nye telleapparatene på Preikestolen viser nøyaktige besøkstall for Rogalands største turistattraksjon. Trafikken var rekordhøy i juni, da 64.354 turister gikk turen, mot 45.369 året før. Juli-besøket viser samme trend. 105.700 var 12.545 flere enn året før, da 93.155 gikk til toppen. Pluss 13,5 prosent.

- Kan vi vente en Erna-effekt når statsministeren drar på en aktiv, kortreist og miljøvennlig ferie i hjemlandet?

– Det er et viktig symbol at statsministeren tar turen. Mange ville ta selfier med henne. Dette tyder på at det var en del nordmenn i stien, og viser at Preikestolen ikke bare er for utlendinger. Vi må ikke komme dit at nordmenn ikke orker å gå, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Ifølge NRK er det en trend å feriere i den norske fjellheimen, men det fører til at for eksempel Besseggen og Galdhøpiggen nærmer seg en grense for hva det er kapasitet til.

Hva med Rogalands verdenskjente turistattraksjon? Naturvernforbundet kaller Preikestolen en sirkusattraksjon. Aldri før har mannskapene til Norsk Folkehjelp Strand og Forsand gjennomført flere aksjoner for å hjelpe turister som har skadet seg. Misnøye med en del droneflyvning og helikoptertrafikk. Er dette bærekraftig?

Fredrik Refvem

Dette vil Helge Kjellevold vente med å svare på. Stiftelsen Preikestolen gjennomfører en spørreundersøkelse blant gjestene. Svarene skal analyseres og koples med besøkstall og andre data.

For mye synsing

– Mye av debatten om bærekraft er synsing. Nå samler vi inn fakta. Vi får veldig mange svar og skal få dannet oss et bra bilde. Det er mye informasjon som må analyseres, og vi må ned i dybden før vi kan vurdere status og eventuelle tiltak, sier Kjellevold.

Mange mener at Preikestol-området bør få status som nasjonalpark. Stiftelsen Preikestolen er nøytral i dette spørsmålet og forvalte området ut fra vilkårene som gjelder.

– Noen klager på masseturisme, men for at reiselivsnæringen skal være drivverdig trengs det en god del besøkende?

– Vårt mål er å skape grunnlag for en langsiktig og lønnsom næring. Hvis vi kommer dit at turistene som går til Preikestolen ikke synes det er noe stas, og resultatet er omdømmesvikt, så vil dette går ut over målsettingen. Utfordringen er at vi er prisgitt allemannsretten og må forholde oss til den. Folk kommer.

Strand overtar Preikestolen

Fra nyttår overføres Preikestolen fra Forsand til Strand kommune. Da skal avdelingen til kommunalleder Jan Leland si ja og nei til søknader. Forsand sa for eksempel ja til helikopterflyvning i forbindelse med filmingen av Mission: Impossible - Fallout, og annet søknader som er blitt tolket som god markedsføring. Målet har vært å øke turisttrafikken.

– Hvordan har Strand kommune tenkt å forvalte Preikestolen?

– Det har vi ikke diskutert ennå. Vi vet at det ligger en oppgave med ukjent volum, og har registrert at det kommer en del henvendelser. Vi må nok ha en runde med Forsand for å få rede på hva de sier ja og nei til. Vi skal ikke nødvendigvis endre praksis fra 1. nyttårsdag. Jeg regner som en selvfølge med at de ikke sier ja til noe i 2020, svarer Leland.

Det er montert nye telleapparater i Flørlitrappene også. De viser at 4179 personer har gått i trappa i juli. I juni gikk 2646.