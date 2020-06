Google-maps sender Kjerag-turistene på villspor

Turister som skal google seg fra Stavanger til Kjerag blir sendt til Songesand langs Lysefjorden der det kun går to ferjer i døgnet. Henrik Lilleheim frykter det får turistene til å dra rett videre til Bergen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Google Maps sitt forslag til rute fra Stavanger til Kjerag. Det står ingenting i informasjonen om at ferja fra Songesand til Lysebotn kun går to ganger i døgnet. Foto: Skjermdump

Julie Teresa Olsen Journalist

Se for deg at du er turist i Stavanger og planlegger en tur til Kjerag. Du finner frem google maps på mobilen og plotter inn Kjerag. Kartet som kommer opp sender deg ned i Ryfylketunnelen i Ryfast og videre til Sognesand der det går to ferjeavganger i døgnet.

– Dette har blitt et langt større problem etter at Ryfast åpnet. Jeg har fått flere telefoner fra folk som står på ferjeleie og er fortvilet fordi siste ferje har gått, forteller Henrik Lilleheim, driftsansvarlig på Kjerag parkering.

Ferja fra Songesand videre inn til Lysebotn går klokken 06.35 og klokken 14.30. Fredag og søndag går det også en avgang kl. 17.15.

Les også Riksvei 13-skiltet til Røldal setter følelser i sving

– Drar rett til Bergen

Det tar nærmere 4 timer å kjøre fra Sognesand til Kjerag via Sirdal for turistene som kommer frem etter at siste ferje har gått.

– Konsekvensen blir at noen av turistene gir opp og dropper hele Kjerag og Lysebotn. De drar heller direkte videre til Bergen eller andre steder, sier Lilleheim.

Den samme utfordringen oppstår for turister som kommer kjørende fra Østlandet og over Brokke – Suleskar.

– Plotter de inn Preikestolen, blir de sendt til ned i Lysebotn. Problemet er at det ikke står noe om at det kun går to ferjer i døgnet, forklarer Lilleheim.

I 2017 skrev Aftenbladet om Preikestol-turistene som ble sendt til Fossmark på motsatt side av fjorden.

Henrik Lilleheim, driftsansvarlig ved Kjerag parkering, snakker med mange turister i løpet av en sesong. Det blir mye snakk om den «riktige» veien til Kjerag. Foto: Pål Christensen

Langvarig problem

Hilde Trøen driver Lysefjorden turisthytte og vandrerhjem i Lysebotn. Hun kjenner godt til problemet.

– Dette har vært en utfordring i mange år, også før Ryfast åpnet, forteller Trøen, som flere ganger har fått telefon fra overnattingsgjester som står i Songesand og venter på ferja som har gått.

– De fleste som har bestilt overnatting kommer frem til slutt, men ofte veldig mye seinere enn planlagt siden de må kjøre helt rundt, sier hun.

Hun forteller at veldig mange kjører uten å sjekke ferjetidene.

– Problemer er at det ikke kommer opp noe informasjon om ferjetider. Når dette dukker opp som hovedvei, burde det stått et NB om at det går få ferjer, mener Trøen.

– Mange tror at de kan kjøre helt til Lysebotn både på sørsiden og nordsiden av Lysefjorden. Jeg forstår at dette kan være forvirrende når google viser vei til Songesand, legger hun til.

Flere turister prøver også å kjøre via Lauvvik og ta ferje inn Lysefjorden til Lysebotn, men her går ferja kun morgen og ettermiddag.

– Jeg ble lei av å forklare at folk kjører feil, så nå ligger det med som informasjon til alle som bestiller overnatting, men det er ikke alltid det hjelper, forteller hun.

Ikke alle turistene finner beine veien til Kjerag. Foto: Pål Christensen

Kinesiske turister på Kjerag

Henrik Lilleheim på Kjerag Parkering savner turistene.

– I fjor hadde jeg tre ganger så mye besøk på denne tiden. I går var det cirka 100 som gikk tur, i fjor hadde vi 300 på samme tid, forteller han.

Pinsehelgen ga derimot håp om at sol og varme fort kan få fart på turgleden.

– Denne helga noterte jeg turgåere fra 32 ulike nasjoner. De aller fleste var bosatt i Norge, forteller han.

Men noen kom også langveis bra, faktisk helt fra Kina.

– Jeg møtte fire kinesere som fortalte at de hadde flydd til Stockholm, leid bil og kjørt over grensen til Norge, forteller han lattermildt.

Men Lillehei etterlyser flere turglade nordmenn.

– Cirka 20 av de 350 besøkende i pinsehelga var nordmenn, sier Lilleheim, som undrer seg over at de ikke nordmenn ikke er ivrigere etter å besøke sin egen natur.

Les også Se, her balanserer hytta på ett bein

Danskene kommer

10. juni åpnet Lysefjorden turisthytte og vandrerhjem dørene for sesongen. Hilde Trøen er spent på hvor mange turister som dukker opp de kommende ukene.

– Det begynner å komme en del bestillinger og nå dukker det også opp flere og flere dansker. Jeg tror det kan bli en bra sesong, sier hun.

Aftenbladet har forsøkt å kontakte Google som svarer på e-post at de vil se på saken.