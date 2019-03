Kolumbus vil inkludere bysykkelen i bussbilletten

Bruk av Bysykkelen har skutt i været det siste året. De to første månedene i 2019 har det vært nesten 40 prosent flere sykkelturer enn samme periode i fjor.

– Forus Næringspark revolusjonerte konseptet og har bygd opp Bysykkelen til en strålende mobilitetstjeneste. Nå tar vi over stafettpinnen, og skal gjøre tjenesten både bedre og mer tilgjengelig for flere, slår Odd Aksland, direktør i Kolumbus fast.

Kristian Jacobsen

Flere og bedre sykler

I dag teller ordningen 200 bysykler og 65 ladestasjoner, hvor omtrent 60 prosent av brukerne jobber i HjemJobbHjem-bedrifter.

I løpet av sommeren erstattes de 200 syklene med over 660 splitter nye og bedre bysykler. Antall ladestasjoner utvides til 300, og lokalisering av syklene går fra de fire kommunene på Nord-Jæren til også å gjelde åtte andre kommuner i hele Rogaland.

Jarle Aasland

Kolumbus blir største eier

Etter overtagelsen eier Kolumbus 75 prosent av aksjene i Bysykkelen AS mens Stavanger kommune eier de resterende 25 prosentene.

– Vi tenkte helt fra oppstarten i 2014 at bysyklene henger sammen med kollektivtilbudet. De forsterker hverandre, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark. Bedriftene på Forus ligger spredt ut over et stort område og bussen går midt gjennom dette. Bysykkelen har gjort det mye enklere og morsommere å bevege seg i området uten bil. Kolumbus har et mål om å gjøre tjenesten tilgjengelig for 90 prosent av befolkningen i Rogaland i løpet av 2019.

Banebrytende

– Forus Næringspark var pådriveren da de første gang kjøpte seks test-sykler i 2014.

Vi ble inspirert av Googles fargerike bysykler på studietur, og bestemte oss for at vi skulle gjøre tjenesten enda mer attraktiv ved å tilby elektriske bysykler på Forus, forklarer Grødem.

Kolumbus hadde samtidig startet et prosjekt for å gjøre kollektivtilbudet bedre kjent blant ansatte i bedriftene på Forus. Prosjektet, som senere ble til HjemJobbHjem, og Bysykkelen AS ble raskt koblet sammen. Samarbeidet er banebrytende på flere områder.

– Det er første gang, som vi kjenner til, at bysykkelen er koblet sammen med kollektivtilbudet på denne måten, sier Aksland.

– Vi ønsker å gjøre tjenesten tilgjengelig for flere ved å inkludere bruk av bysykkelen i alle Kolumbus’ mobilbilletter.

Har du en enkeltbillett i billett-appen, kan du både ta buss, tog, hurtigbåt og sykle bysykkel i en time, sier han.

– I tillegg flytter vi kundeservice for bysykkelen fra København til Kolumbus sitt kundesenter på Byterminalen og Fiskepiren, legger han til. - Vi er også glad for at Randi Markvardsen som er den i Norge med mest kompetanse på området ville fortsette med sin kompetanse og genuine motivasjon i Kolumbus, sier Aksland.