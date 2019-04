Gratis vaksine til årets russekull i Stavanger og Sandnes

Stavanger kommune tilbyr gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til året russ og avgangselever ved de videregående skolene i kommunen.

– Det er veldig bra at dette arbeidet nå har kommet i gang, og forhåpentligvis er dette en ordning som vil fortsette i mange år fremover, sier assisterende helsesjef Marit Anda.

Fakta: Smittsom hjernehinnebetennelse – Det som på folkemunne kalles «smittsom hjernehinnebetennelse» er en alvorlig sykdom som kan ha dødelig utgang. Sykdommen kan opptre som hjernehinnebetennelse (meningitt), blodforgiftning (sepsis), eller som en kombinasjon av de to formene. Begge former er alvorlige, men blodforgiftningsformen er særlig alvorlig og kan utvikle seg dramatisk i løpet av få timer. – Det er også andre bakterietyper enn meningokokkbakterien som kan gi alvorlig hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning hos barn og unge. – Symptomene som er beskrevet her kan man se ved mange ulike sykdommer – men utslettet som er beskrevet er spesielt for meningokokksykdom. Utslettet begynner med ganske små prikker og blir ikke borte når du trykker på det med et glass. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Tryggere russefeiring

Tilbudet kommer etter at Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun la frem forslag om vaksinering i formannskapet torsdag 27. mars.

– Hjernehinnebetennelse er dessverre utbredt blant russ. Ved å vaksinere seg før russefeiringen, kan man gå en tryggere russefeiring i møte, sa Kari Nessa Nordtun (Ap) i formannskapet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med noen justeringer fra ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Jonas Haarr Friestad

Rekker årets kull likevel

En av justeringene var at vaksineringen skulle gjelde for neste års russekull, da kommunen var for sent ute til å nå årets.

Tirsdag kom derimot nyheten om at kommunen vil tilby gratis vaksine til årets russekull likevel.

– Det er avtalt oppstart med vaksinering på den første videregående skolen nå førstkommende torsdag. Ekstra vaksiner er bestilt inn og informasjon er lagt ut på nettsidene til smittevernkontoret, sier Anda.

Selv om arbeidet med vaksinering kom i gang på kort varsel, tror hun kommunen skal klare det før russetiden er over.

– For oss som jobber i smittevern er dette en god øvelse. Vi må håndtere beredskapsutfordringer og mobilisere på kort tid. Jeg tror dette skal gå fint, og at vi skal klare det nokså raskt.

Jarle Aasland

Utsatt gruppe

I Stavanger og Sandnes begynner russetiden fredag 5. april, da russen arrangerer dåp. Frem til 17. mai følger seks uker med feiring av endt skolegang for 2000-kullet.

Tett samvær med andre ungdommer, festing, alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter og lite søvn følger gjerne med russefeiringen, og er noen av grunnene til at russen er utsatt for smitte av smittsom hjernehinnebetennelse.

– Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til ungdom i alderen 16 til 19 år, og særlig de som skal delta i russerfeiringen, sier Anda.

Beskyttelsen varer i rundt 5 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

– Fornøyde

Russepresident ved Kongsgård videregående skole, Anton Kristian Bugge, tror flere vil vaksinere seg nå som det er gratis. Tidligere har vaksinasjonen kostet 490 kroner i Stavanger.

– Det er en betydelig utgift når man er elev. Det er også slik at ikke alle får det dekt av foreldrene sine, og kanskje derfor velger bort vaksinen. Det er synd, da vi er ekstra utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse når vi er russ, sier Bugge.

Han forteller at russen har ønsket seg gratis vaksine lenge.

– Vi har sendt flere eposter til kommunen angående dette, så vi er veldig fornøyde med at forslaget ble vedtatt.

– Dette skulle gjerne vært på plass tidligere i år, men det er bedre sent enn aldri, sier Bugge.

Gratis i Sandnes

Også Sandnes vil tilby gratis vaksine til kommende russekull.

– Årets russekull fikk tilbud om vaksine i fjor høst og tidlig i januar, men måtte betale selv. Vi har alltid en kampanje for å få russ til å vaksinere seg på disse tidene hvert år, forteller kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik.

Det er Barn og unges bystyre som i november i fjor hadde gratis vaksine til russ som et av sine hovedsaker.

– De fikk gjennomslag for saken og gratis vaksine vil gjelde for neste års russekull, forteller Torvik.