– Hestehandel truer 36 arbeidsplasser i Sirevåg

Bedriften har eksistert i 59 år og hadde i fjor 34,3 årsverk. Nå kan regjeringen med et pennestrøk ha utradert Sirevågs største arbeidsplass hvis det ikke kommer et raust opplegg for omstilling, mener styreleder Terje Engseth og ordfører Jonas Skrettingland.