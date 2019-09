Her ser Ståle Kyllingstad og statsråden en ny base for havvind

– Vi kan knytte denne teknologien til det meste som må gjøres for å bygge ut vindkraft til havs, forklarer konsernsjefen i IKM gruppen, Ståle Kyllingstad.

Torsdag kom olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Bryne for å få en omvisning på fabrikken. Statsråden hadde selv bedt om å få komme på besøk.

-Jeg må komme meg ut av Ring 3 i Oslo for å besøke de som skaper verdier. Det er denne type bedrifter som gjør Norge til det landet vi er, sa Freiberg.

Base for oppfinnelser

IKM Subsea og IKM Technology holder også hus i lokalene som skapte et av de største flaggskipene til jær-industrien, Trallfa-roboten, verdens første lakkeringsrobot. Nå er den en del av det svære ABB-konsernet, men utviklingsavdelingen med 70 medarbeidere ligger vegg i vegg med IKM-gruppens anlegg.

Roboter fra Bryne lakkerer Porsches nye elbil

– Vi har fortsatt som pionerer, smiler direktør for forretningsutvikling i IKM subsea, Hans Fjellanger.

I 2007 var bedriften på markedet med det som ble regnet som den første elektriske ROV-en. I mai 2017 ble det videre skrevet kontrakt med Equinor som sørget for at IKM ble den første bedriften i verden som satte en fjernstyrt undervannsfarkost permanent på havbunnen. Den står fast under Snorre B og går som en «traktor», inspiserer og tar de jobbene som må gjøres, og tas bare opp til service noen dager hver tredje måned før den settes ut igjen. Alt arbeid styres fra et kontrollrommet på Bryne av folk fra IKM, helt samkjørt med ansatte på plattformen eller på land hos Equinor. Kontrakten er på ti år, med opsjon på ytterligere 15 år, og har en verdi på rundt en milliard kroner.

– Equinor skal ha ros for at selskapet valgte en slik ny løsning, og at de satset på oss som en lokal bedrift, sier konsernsjef Ståle Kyllingstad.

Som science fiction

– Dette er som science fiction. Her sitter dere på Bryne og styrer en stor operasjon mer enn 300 meter nede Nordsjøen med så klare bilder. Hva slags fisk er det? spør statsråden inne i det avanserte kontrollrommet.

ROV-operatør Ingve Tønnessen forteller at det er en stim uer, men det er ellers svært mye fisk å se på skjermene fra Snorre B.

Jon Ingemundsen

– Mange trodde at vi ikke ville få det til. Doningen er jo avansert som et fly, sa en av de ansatte som stolt viste rundt.

Men de stopper ikke med det. Neste steg er å utvikle en ROV som kan stå på havbunnen og kjøre helt trådløst, uten noen form for kabel opp til overflaten eller til garasjen under vann. Lykkes de, kan den nye doningen bli perfekt for den enorme satsingen som nå skjer med havvind.

Kan settes i rute mellom havmøller

– Vi tenker oss at ROV-en kan stå på havbunnen og gå i en fast rute for å inspisere ankerkjettinger eller utføre arbeid som må gjøres rundt vindturbinene over et stort område. De kan jo ellers brukes til alt annet arbeid som må gjøres under vann, ivrer konsernsjef Kyllingstad.

– Og må de utføre en ny oppgave, utvikler vi bare det som må til, forklarer produksjonssjef Svein Kåre Hegelstad. Han hadde samme jobb på robotfabrikken, og ser mange likheter mellom bedriftene. Begge lager fjernstyrt robotteknologi i verdensklasse.

– Det er fordi vi har eierskap til produktet. VI driver utvikling, ikke masseproduksjon og vi har det utrolig spennende på jobb, sier Hegelstad.

Havvind og vindkraft er også ført opp som et av fem satsingsområder for den lokale bedriften. Den har allerede 35 prosent av markedet for heiser og løfteutstyr for vindmøller på land i Norge.

Statsråd Freiberg minner om at regjeringen nå har åpnet to store områder i Norge for havvind. Et tredje område er til høring.

– Det vil dekke Norges behov i et langt perspektiv, men det er ikke der markedet ligger. Det er i verden. Nå skal Equinor forsyne 500.000 mennesker med strøm fra et gedigent havvindprosjekt utenfor New York. Jeg er sikker på at dette vil dra til seg flere norsk bedrifter, som IKM, sier Freiberg.

– Vi er klar, lyder det entusiastisk fra Ståle Kyllingstad.

Ingen sluttdato for olje

Men fortsatt skal det satses på olje. Statsråden er ikke villig til å sette en sluttdato for norsk oljeutvinning.

– Stavanger skal fortsette som oljehovedstad

– Hadde vi gjort det, ville det blitt det største sentraliseringsprosjektet i Norge noen gang. Oljeindustrien gjør at folk kan bo over alt i dette landet, sa Freiberg og viste både til Rognan og til hans eget lille hjemsted Hennes, der det nå kanskje fortsatt er en butikk fordi folk kan bo der og reise ut til oljejobber.

Så lenge verden etterspør olje, skal vi være med i produksjonen, lovet statsråden som ikke bare fant tonen med Ståle Kyllingstad. Han ble stolt av å være på besøk på bedriften.

Går mot godt år

IKM gruppen har 51 kontorer i Norge, er på plass i 12 land, og nå peker pilene opp etter noen tøffe år med oljenedturen. I 2018 leverte gruppen et driftsresultat på 130 millioner kroner, mot 61 millioner i 2017. I år blir det enda bedre.

– Det blir ikke supert, men det blir et godt år, sa Kyllingstad som går mot en omsetning på 4,2 milliarder, mot 3,6 milliarder i 2018.