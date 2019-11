Kan vi lage en større pepperkakeby enn Bergen?

Barn og voksne, barnehagen, skoleklassen, idrettslaget – alle som vil kan bake og levere pepperkakehus til byen, som også i år stilles ut på Norsk Oljemuseum 1. desember i regi av Stavanger Aftenblad.

Pepperkakebyen skal åpnes av Nye Stavanger kommunes nye ordfører, Kari Nessa Nordtun. Hun har selv besøkt pepperkakebyen flere ganger.

– Jeg blir imponert når jeg ser hva folk klarer å lage av pepperkakedeig, og jeg gleder meg veldig til å selv få åpne utstillingen og se hvilke kunstverker folk har laget i år, sier Nordtun.

Skal måle seg med bergenserne

Pepperkakebyen i Stavanger får årlig inn omtrent 200 pepperkakebygg, men ønsker nå å engasjere næringslivet for å hjelpe å utvide byen.

Målet er å, på sikt, kunne måle seg med pepperkakebyen i Bergen, som årlig får inn over 2000 pepperkakebygg.

– Vi må jo selvsagt prøve å vise at vi er bedre enn Bergen, så det er bare å finne frem «kjevlå», ler Nordtun.

Jarle Aasland

Inntekt til byprestene i Sandnes

Å levere spiselige bygg til pepperkakebyen bidrar ikke bare til konkurransen mot «rivalen» i Bergen, men bidrar til en gave til et veldedig formål.

For første gang skal gaven gå til et formål i Sandnes, nemlig Bypresten i Sandnes. Byprestene jobber gatenært og oppsøkende i det etablerte rusmiljøet i byen.

– Vi byprester i Sandnes ble både overrasket og veldig glade når vi fikk telefonen fra Aftenbladet om at vi skulle få pengene som blir gitt i forbindelse med pepperkakebyen. Vi opplever det som et solid håndtrykk fra Aftenbladet til arbeidet vårt til beste for rusavhengige i Sandnes. Det gir motivasjon til videre innsats, og setter livssituasjonen til de mange som sliter med rusavhengighet på dagsorden. Vi takker for velviljen, og vi gleder oss til å se det endelige resultatet med husene den første desember, sier Øyvind Justnes Andersen Byprest i Sandnes.

Hvert innleverte hus bidrar med 250 kroner til formålet.

Vil engasjere bedrifter

For å utvide pepperkakebyen har Stavanger Aftenblad inngått et samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger. Sammen skal de engasjere bedrifter til å bidra med pepperkakehus.

Bedriftene som bidrar kan vinne Bedriftsprisen, og premieres med en annonsepakke i Stavanger Aftenblad til en verdi av 70.000 kroner.

Jarle Aasland

Bedriftene kan, i tillegg til å bidra med et pepperkakehus, velge å gi en ekstra pengegave på 1000 kroner, som går til Bypresten i Sandnes.

– Det er veldig fint at en nå kan engasjere næringslivet til å bidra. Pepperkakebyen har jo blitt en god og samlende tradisjon for hele byen, sier ordfører Nordtun.

Vil du bidra med pepperkakehus?

Hvis du føler deg inspirert til å tørke støv av juleforkléet og slippe løs kreativiteten, kan du også bidra med en rekreasjon til utstillingen. For hvert byggverk som leveres inn, gis 250 kroner til Bypresten i Sandnes.

Det er ikke bare skoler, barnehager og bedrifter som kan bidra - det kan alle som ønsker det. Du, barna dine, idrettslaget, vennegjengen eller foreningen.

Innlevering av pepperkakekreasjonene skjer på Oljemuseet 26. - 27. november klokken 15-19.