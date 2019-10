Prisdryss på 15-årsdagen til UiS

Klaus Mohn holdt sin første tale som rektor på jubileumsfesten.

– UiS var det første universitetet som ble etablert på grunnlag av faglige kvalifikasjoner. Dette har vi fortsatt grunn til å være stolt av, sa Mohn i sin tale.

På festen talte også professor dr.med. Stein Ørn som understreket hvor viktig det er at Stavanger får sin egen medisinutdanning.

– Medisinutdanning til UiS og Stavanger vil styrke og løfte hele det medisinske miljøet i Norge, sa han, ifølge UiS.no.

Tre priser

Nyetablerte bitYoga, selskapet som vil gjøre bompengeinnkrevingen mer rettferdig, fikk SR-banks innovasjonspris, heter det i en pressemelding fra UiS.

– Teknologien kan ha stor betydning for å løse noen av de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor og kan komme til å spille en sentral rolle i hverdagen til folk flest, sa konserndirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank da han delte ut prisen til UiS-professor Chunming Rong og selskapet bitYoga.

Aftenbladet har tidligere skrevet om bitYoga som gjør det mulig å logge data, som for eksempel kjøremønster – koble det med personopplysning, uten at noen andre enn deg selv lagrer og har tilgang til disse opplysningene.

Prisen ble utdelt på UiS sin årsfest og består av et diplom og et stipend på 50.000 kroner.

UiS/Mari Løvås

Læringsmiljøprisen

Læringsmiljøprisen for 2019 ved Universitetet i Stavanger gikk til Bjergsted Blåseensemble for sin betydning for læringsmiljøet ved Avdeling for klassisk musikk.

– Bjergsted Blåseensemble har vært en berikelse for fagmiljøet og framstår i dag som en av bærebjelkene i avdelingen. De er et meget godt eksempel for hele UiS, sa prorektor for utdanning Astrid B. Eggen da hun delte ut prisen.

UiS/Mari Løvås

Lyses forskningspris

Professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen er tildelt Lyses forskningspris 2018 for sin forskning på miljøhistorie.

Prisen ble delt ut av konserndirektør Grethe Høiland i Lyse, og består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

62 kandidater som har disputert siden forrige årsfest fikk utdelt vitnemål og diplom på festen.