Komfyrbrann i bolighus på Bryne

– Det tyder på at det har vært en komfyrbrann hvor flammene har slått opp og spredd seg til ventilatoren. Dermed har det blitt varmgang oppover i ventilsystemet, forteller vaktleder hos Rogaland brann og redning, John Helle.

Det var rundt 15.54 brannvesenet fikk melding om brannen. Det var en av beboerne i huset som meldte fra om brannen, og alle var ute av boligen da nødetatene ankom stedet.

Beboerne ble undersøkt av helsepersonell på stedet og fremstår uskadet.

Det skal være mye røyk men ingen synlige flammer fra huset. Brannvesenet vil undersøke huset for å være sikre på at brannen er slukket.

– Brannvesenet har nå tatt ut ventilatoren og røykdykker er inne i boligen for å sjekke at det ikke er noe varme videre inn i kanalen eller i rørsystemet i huset, sier Helle.

Det skal ikke være fare for spredning, melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

– Etterslukking har startet og det ser ut til at alt er under kontroll per nå, bekrefter Helle.