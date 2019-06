Har du hus her? Nå kan du få penger

«Vernemillionen» gjenoppstår i Stavanger kommune, og for 2019 er det bestemt at det er huseiere i Hillevåg som kan søke om tilskudd til rehabilitering, istandsetting og tilbakeføring av eldre trehus.

Søknadsfrist for første tildelingsrunde er 4. juli og søknadene behandles av byantikvaren.

Stavanger kommune melder at det ikke blir fastsatt et bestemt beløp for hvert tiltak eller hver søker, omfanget blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Søknader innenfor disse kriteriene blir prioritert: