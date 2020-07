Mandag ruller robotbussene ut på veiene i Ålgård

Førerløse busser sirkulerer i Gjesdal kommune fra mandag 20. juli. Den kostnadsfrie tjenesten vil være tilgjengelig ut august.

For to år siden fikk Gjesdal kommune den gledelige beskjeden. Kommunen var blitt tildelt 11,4 millioner kroner for å utvikle førerløse busser. I neste uke kan passasjerer prøve ut resultatet.