Blind vold i Stavanger sentrum: Politiet har identifisert og avhørt mannen som filmet

Forrige helg ble en 22 år gammel mann tilsynelatende uten grunn slått ned av en tenåring i Stavanger sentrum. Voldsepisoden ble filmet av en tredje person, en 23 år gammel mann, som frem til mandag ettermiddag var ukjent for politiet.

- Etterforskningen førte til at vi klarte å identifisere mannen som filmet. Vi kontaktet ham og han kom frivillig inn til politistasjonen mandag ettermiddag, sier politiadvokat Stian Eskeland til Aftenbladet.

Status som vitne

Politiadvokaten sier videre at 23-åringen har status som vitne i saken. Under avhøret skal vitnet ha forklart at han tilfeldigvis var på stedet på det aktuelle tidspunktet, og at han følte at noe kom til å skje.

- Dette var ifølge vitnet grunnen til at han valgte å filme, sier Eskeland.

Videre skal vitnet ha sagt at han lastet filmen opp på en lukket gruppe på Facebook.

- Har vitnet forklart hvorfor han gjorde det?

- Nei, svarer politiadvokaten.

Etterforskes videre

Mandag ble en tenåring pågrepet og siktet for volden. Han fikk tilbud om forsvarer, men takket ifølge Eskeland nei til dette. Siktede ble løslatt etter avhør.

Politiadvokaten sier at saken etterforskes videre.

- Blant annet ser vi nærmere på den lukkede Facebook-gruppen som voldsvideoen ble lastet opp på. Vi etterforsker også om det likevel kan være en relasjon mellom noen av de involverte i denne saken, sier Eskeland.

Den videre etterforskningen søker også å avdekke om filmingen kan ha vært straffbar.