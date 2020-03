Sigbjørg (80) brakk skulderen: Fikk ikke planlagt hasteoperasjon

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har redusert kapasiteten ved ortopedisk avdeling betraktelig for å håndtere covid-19-pasienter. Det fikk Sigbjørg Skartveit smertelig erfare. Klinikksjef Geir Lende understreker at alle som har behov for akutthjelp vil få det.