Ramsvigtunet venter på riving

Et tjuetalls omsorgsleiligheter på Ramsvigtunet i Stavanger står tomme og venter på riving. Den prestisjefylte demenslandsbyen er skrinlagt, og i stedet kommer 30 nye sykehjemsplasser i Bergesens bakhage.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De røde, to-etasjers boligkompleksene på Ramsvig står tomme og venter på riving. Demenslandsbyen er skrinlagt, nye sykehjemsplasser kommer i stedet. Foto: Ellen Kongsnes

Les også Dette skal flertallet gjøre

Bygget til høyre, med leiligheter i bofelleskap, blir stående. Omsorgsleilighetene til venstre skal rives. Foto: Ellen Kongsnes

På toppen av Ramsvig, med utsikt over sjøen og den gamle Bergesen-rederens boligkompleks på Storhaug, står tjue tomme omsorgsboliger og venter på riving.

Framtida til Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger har lenge vært uavklart etter at visjonen om å bygge en demenslandsby på tomta ble lansert i 2017 - og så forkastet i 2019.

Demenslandsby skinlagt

Det borgerlige flertallet, med Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet, ønsket demenslandsby. Men da Arbeiderpartiet, SV, Sp, MDG og FNB overtok flertallsmakta i Stavanger i 2019, skrinla de planene.

En demenslandsby for 50 til 100 beboere på Ramsvigtunet ville kostet minst 400 millioner kroner. Det var sterk politisk uenighet om det var verd pengene og hvor mange pleieplasser det ville gi.

Da spikeren ble satt i kista på demenslandsbyen, ble det bestemt at Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap skal drives videre som i dag med 52 sengeplasser. Sykehjemmet skal utvides i flere byggetrinn.

– Det er fullt belagt i dag, opplyser helsedirektør i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.

Les også Her er Stavangers nye politiske plattform

Les også Tøff tone på valgmøte om eldrepolitikk

Tre to-etasjers omsorgsboliger står tomme på Storhaug og venter på riving. Demenslandsbyen er skrinlagt, nye sykehjemsplasser kommer i stedet. Foto: Ellen Kongsnes

River og bygger nytt

Men de tre to-etasjers blokkene med trygde- og omsorgsboliger, som ligger i samme kvadratur rundt sansehagen på Ramsvigtoppen, står tomme og venter på riving.

De inneholder drøyt 20 boenheter som nå er fraflyttet.

– Trygdeboligene skal rives i høst, sier Eli Karin Fosse.

– Det kommer en ny modul med 30 sengeplasser som erstatter de 20 leilighetene, saier Fosse.

Omsorgleilighetene var rettet mot personer som i stor grad klarte seg selv. De nye plassene blir ordinære sengeposter.

Ombyggingen og utvidelsen vil koste 165 millioner kroner og skal stå ferdig i 2022.

– Kostnaden ligger inne i vedtatt budsjett, sier Fosse.

Ramsvigtunet bofellesskap: Bygget til høyre med leiligheter i bofelleskap blir stående Foto: Ellen Kongsnes

130 nye plasser på sikt

Eiendomssjef Rune Kommedal opplyser at rivingen vil skje så snart rivingstillatelsen er på plass, og det er bare en formalitet.

– Rivingen ble utsatt slik at boligene kunne være en back-up i tilfelle vi fikk stort behov under koronautbruddet. Det har ikke slått til, sier Kommedal.

Dermed blir det riving i høst og byggestart for ny sykehjemenhet i 2021.

De 30 plassene som kommer i 2022 er bare begynnelsen.

– Vi ser på dette som et byggetrinn 1, og ser for oss at det kan komme byggetrinn 2, 3 og 4 også, sier Kommedal.

Målet fra politikerne er 130 nye sykehjemsplasser på sikt.