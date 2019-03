Ifølge politiet på Twitter var det like over klokken 03 at en beruset kvinne i 20-årene skapte problemer på et utested i sentrum.

Politiet bortviste henne fra stedet, men hun nektet å etterkomme pålegget og ble derfor kjørt i arrest. Under innsettelse i arresten skal kvinnen ha sparket en polititjenestemann. Politiet oppretter nå sak på forholdet.