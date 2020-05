Bør vi legge ned denne industrien, eller bør vi være med på en felles dugnad for klimaet gjennom å bygge ut vindkraftanlegg i norsk natur?

DEBATT: Det er steile fronter i vindkraftdebatten, men er det mulig å finne en løsning som passer for alle? Bør vi legge ned denne industrien, eller bør vi være med på en felles dugnad for klimaet gjennom å bygge ut vindkraftanlegg i norsk natur? Vi tar debatten.

Vindkraft har blitt en het potet i den norske debatten de siste par årene. Er det nok nå?

Hilde Øvrebekk Kommentator

Torsdag kveld er det duket for folkemøte om vindkraft i regi Sølvberget.

Arrangementet skulle egentlig vært med fullt hus og spørsmål fra publikum i salen. Men siden det meste har vært stengt ned, ble debatten flyttet til nett.

Men selv om det er et folkemøte uten folk, har publikum likevel fått anledning til å sende inn spørsmål til paneldeltakerne på forhånd.

Har vindkraft en framtid i Norge, er det problematisk at eierne er utenlandske, skal klimaet reddes gjennom å bygge ut norsk vindkraft eller har det blitt så mye motstand mot vindkraft her til lands at vi bare må legge den ned? Når debatten har blitt så polarisert, er det mulig å finne en løsning som passer for alle?

Følg med på Aftenbladet klokken 20.00 for å høre hva paneldeltakerne Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind, Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes og Frp-politiker, Jørg Arne Jørgensen, lektor og samfunnsdebattant, og Aurora Kallevåg, leder for Stavanger Natur og Ungdom tenker alt dette.