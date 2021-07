Ti år etter terroren: Her kan du lese alle talene

Torsdag 22. juli er det ti år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, hvor til sammen 77 mennesker ble drept, og enda flere ble skadet. Flere kommuner i Rogaland har åpne markeringer for publikum med blant annet taler, dikt og musikkinnslag. Her kan du lese alle talene.

Malin Høgsand Leirvåg, leder for Stavanger AUF

Malin Høgsand Leirvåg, leder for Stavanger AUF. Foto: Carina Johansen

«Det er bokstavelig talt livsviktig at vi ikke glemmer, og livsviktig at vi ikke tier. Ikke et minutts stillhet, men et helt liv i kamp.»

Les hele talen her.

Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger bispedømme

Biskop i Stavanger bispedømme, Anne Lise Ådnøy. Foto: Pål Christensen

«Er himmelen taus eller griner den? Vi holder minnegudstjeneste fordi 77 liv gikk tapt 22.juli i 2011. 77 mørkerøde roser følger strømmen og bølgene på fjorden mellom Åmøy og Hundvåg nå. Hvor er de menneskene som døde? Skal vi forsone oss med at livet på denne siden av døden er alt?»

Les hele talen her.

Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund

Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund. Foto: Fredrik Refvem

«AUF har bestemt at de vil ta oppgjøret i år, siden ingen andre har tatt initiativet tidligere. Det gjør meg stolt av AUF, men trist på vegne av oss andre. Terroristen skjøt på AUF og detonerte en bombe mot Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen. Dette har vi ikke sagt klart nok i fra om.»

Les hele talen her.

Odd Stangeland, ordfører Eigersund

Odd Stangeland, ordfører Eigersund. Foto: Arnt Olav Klippenberg

«Vi kan sammen bidra til at det ikke skjer igjen ved å ikke tillate ord og meninger som splitter oss som samfunn, og som sprer hat om folk og folkegrupper.»

Les hele talen her.

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger kommune. Foto: Carina Johansen

«Vi sier til hverandre: «Aldri mer 22. juli». Tiden er inne for å vise det med handling. Da trenger vi hele samfunnet med oss. Politikere, myndigheter, deg og meg.»

Les hele talen her.

Ludvig Bjerkreim, prost i Sandnes

Ludvig Bjerkreim, prost i Sandnes. Foto: Pål Christensen

«Det er nokre hendingar me aldri kan eller skal gløyma. Fredag 22. juli 2011 er ei av dei hendingane.»

Les hele talen her.

Lars Lea, leder i Gjesdal og Sandnes AU

«Vi finner hatet over alt. Vi lovte hverandre den gang, denne julidagen i 2011, at en slik dag aldri skal komme igjen.»

Les hele talen her.

Stanley Wirak, ordfører i Sandnes

Foto: Kristian Jacobsen

«Det er kanskje naivt å tro at kjærlighet kan stoppe ondskapen, men vi må aldri gi opp, vi må stå opp for våre verdier.»

Les hele talen her.