Opposisjonen reagerer på lange ventelister til studier

Flere opposisjonspartier reagerer på mangelen på studieplasser på ulike fagområder og de mange kvalifiserte søkerne som ikke har fått studieplass.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg mener det må etableres flere studieplasser. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det er urovekkende at rekordmange søkere i dag får beskjed om at de ikke får studieplass og må sette livet på vent, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet til NTB.

Tvedt Solberg legger til at hans parti har foreslått minst 3.000 flere studieplasser i året. I tillegg reagerer han på at det er færre som har søkt og blitt tatt opp på landets lærerutdanninger.

– Lærermangelen er allerede stor, og det er rekordmange ukvalifiserte som underviser i norske klasserom, sier Tvedt Solberg.

Fremskrittspartiets Roy Steffensen er leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han reagerer på at medisinstudier fortsatt er blant de med høyest poengkrav. Han mener at problemet også her er manglende studieplasser, og at flere studiesteder må få utdanne leger.

– Frp mener det ikke er bærekraftig å ikke selv sørge for å utdanne det med leger vi trenger, og at det er galt å basere oss på andre lands studiekapasitet, sier han til NTB.