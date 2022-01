Strand-ordfører Helene Heng Lauvsnes: – Frivilligheten er limet i samfunnet

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) på Preikestolen, et av flere populære friluftsmål i kommunen.

- Jeg er stolt over alle strandbuene og kommunen vår, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes i sin nyttårshilsen. Lauvsnes trekker fram at Strand er en stor friluftskommune, og sier at kommunen er opptatt av å tilrettelegge for frivilligheten og for gode fritidsmuligheter for alle strandbuer.

