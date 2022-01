Kjetil André Østhus ble drept i Haugesund

Det var Kjetil Andre Østhus (28) fra Karmøy som ble drept natt til 1. januar i Haugesund.

Det var Kjetil Andre Østhus (28) fra Karmøy som ble drept natt til 1. januar i Haugesund.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Politiet fikk melding om at en mann var knivstukket utendørs i Presthaugvegen i Haugesund klokken 01.28 natt til 1. januar. Politiet og ambulanse var raskt på stedet.

Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde.

Østhus ble erklært død rundt klokken 02.10.

To personer ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter at politiet ankom. Disse er siktet for drap eller medvirkning til drap. De to ble mandag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker.

Navn og bilde frigis i samråd med de pårørende.