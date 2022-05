Nå ruller tvangsmulkten for hullet i Tanke Svilands gate

Utbygger Greve Herman Wedel AS må etter alt å dømme betale tvangsmulkt på 2500 kroner dagen for byggegropa i Tanke Svilands gate.

Denne tomta mellom Tanke Svilands gate og Sverdrups gate har stort sett ligget urørt siden høsten 2014. Etter planen skulle Scandic Stavanger Congress stått ferdig her i 2016.

Allerede i desember 2013 fikk utbygger rammetillatelse til å bygge hotell.

Fakta Greve Herman Wedel AS Eies av Aton AS (50 %), Base Bolig (25 %) og Base Property (25 %). Daglig leder: Kjell Guttormsen Madland. Styreleder: Alfred Ydstebø. Kilde: Proff Les mer

Siden 2015 har det ikke vært byggeaktivitet på tomta, og tillatelsen er gått ut på dato.

Utålmodig

En stadig mer utålmodig kommune har gjentatte ganger truet med tvangsmulkt om ikke gater, fortau og sykkelfelt langs byggegropen blir tilbakeført til den stand de var i før byggearbeidene startet.

Fortau og sykkelfelt i Tanke Svilands gate er midlertidig fjernet på grunn av byggegropa, og ett kjørefelt er innsnevret.

Siste varsel ble gitt i november 2019, med frist for istandsetting til 1. juli 2020.

Etter klage fra utbygger har også Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak, og ny frist ble satt til 15. april 2022.

Tvangsmulkten settes til 2500 kroner dagen, etter en vurdering av overtredelsens omfang og det som erfaringsmessig må til for å få gjennomført pålegget.

Millionregning

Mulkten løper helt fram til pålegget er gjennomført i sin helhet. Alt nå, midt i mai, er det påløpt over 70.000 kroner i tvangsmulkt. Ser man for seg at det går ytterligere tre år før prosjektet i gropa er fullført, vil regningen til kommunen ende på snaut 3 millioner kroner.

– Urimelig

I neste uke kommer saken til behandling i utvalg for by- og samfunnsplanlegging (Ubs).

Utbygger har bedt om en ny vurdering, og legger fram et omfattende notat for å underbygge sitt syn.

Notatet, utarbeidet av selskapet Stafr, viser blant annet til at utbygger like før jul innleverte forslag til detaljregulering for tomten, et forslag som fortsatt ligger til behandling i Stavanger kommune.

Utbygger mener at det vil være uforholdsmessig og urimelig å starte tilbakeføring av tilstøtende areal for vei, gående og syklende nå, når nytt forslag er levert.

«Det vil være svært uheldig å opparbeide et fortau på en veg som ikke har et avklart vegsnitt», heter det i notatet, der det også hevdes at man må ta hensyn til en rekke andre plan- og byggeprosjekter i nabolaget, blant annet nybygg for Laerdal Medical.

Mindre attraktiv

I følge Stafr vil Tanke Svilands gate de neste årene være preget av utbygging på alle sider, med riggområder, anleggstrafikk, støy og luftforurensning. Dette vil igjen gjøre gata mindre attraktiv for gående, slik at gangmønsteret og behovet forskyves mot nord der det alt finnes flere gode alternativer for gående.

Mindre trafikk

Det vises også til at åpningen av Eiganestunnellen i 2020 har ført til mindre trafikk, både i Løkkeveien og i Tanke Svilands gate.

Det hevdes også at det ikke er registrert trafikkulykker i Tanke Svilands gate siden 70–80-tallet, og heller ikke siden fortauet på nordsiden forsvant.

– Ikke holdbart

Kommunedirektøren innrømmer at det er et inngripende pålegg.

«En tilbakeføring vil føre til at arbeidet som har vært gjort, og verdiene dette har kostet, vil gå tapt. Videre vil gater og fortau som blir rettet på et senere tidspunkt kunne bli gravd opp og fjernet (midlertidig) i forbindelse med realisering av et nytt prosjekt på tomten».

Likevel lander kommunedirektøren på at det er rett å la tvangsmulkten rulle.

«Det er (...) ikke holdbart å la slike store byggeprosjekt stoppe opp over lang tid med de konsekvenser det har for byen og naboskapet. Kommunedirektøren forventer at utbyggere som igangsetter slike store byggearbeider, gjennomfører prosjektet innen rimelig tid, og også retter seg etter krav når det er nødvendig», skriver hun, og understreker at trafikksikkerheten langs byggegropa må ivaretas, noe Statens vegvesen også har påpekt.

Om nye innleverte planer skriver kommunedirektøren at dette er positivt, men at det verken foreligger ny planavklaring eller byggetillatelse.

I andres hender

Vedtaket fra Statsforvalteren er endelig, og kan ikke påklages.

Dersom et politisk flertall er uenig med kommunedirektøren i saken, må kommunen i så fall sende en anmodning om omgjøring til

Statsforvalteren.