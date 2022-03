Jodtabletter rives bort: – Vi ser tendenser til hamstring

Trykket skifter fra Antibac til jodtabletter på apotekene. Jakob Chowaniec og Apotek 1 Stavanger er blant de som er helt utsolgt.

Flere apoteker ble utsolgt på en halvtime og er igjen tomme for jodtabletter. Kommunen forsikrer at de har tabletter til alle under 18 år, og til gravide og ammende.

