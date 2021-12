Opposisjonen i Sandnes vil ha ny oppreisningsordning

Kenny Rettore (H) og Heidi Bjerga (SV) i Sandnes mener kommunen bør sørge for skikkelig veiledning til personer som ønsker å kreve erstatning for tapt barndom. Sammen med resten av opposisjonen vil de også ha ny oppreisningsordning.

En samlet opposisjon i Sandnes-politikken vil nå ha en ny oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, helst i samarbeid med andre kommuner. Og de vil ha slutt på at et forsikringsselskap tar avgjørelsene på kommunens vegne.

