Oilers-eier Tore Christiansen: – Ny ishall vil være starten på et ishockey-eventyr i Sandnes

Tore Christiansen, til venstre, og Bjørn Ims mener en ny ishall i Sandnes vil styrke folkehelsen og bidra til større bredde i idrettsmiljøet.

Et nytt anlegg med isflate i Sandnes er ikke bare for 119 personer, sier ishockey-entusiastene Tore Christiansen og Bjørn Ims. De reagerer på fremstillingen både fra politikere og andre som ivrer for å prioritere andre idretter.

