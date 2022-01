Stavanger ut­vider hente­tidene for hur­tig­tester

Fra og med onsdag blir hurtigtestene gjort enda mer tilgjengelige i Stavanger.

Stavanger kommune deler ut hurtigtester flere steder i kommunen, blant annet på Ankertorget i sentrum.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er Stavanger kommune som melder om endringene i åpningstidene i en pressemelding tirsdag.

«For å møte behovet for flere tester utvider Stavanger kommune åpningstidene for henting av hurtigtester på Hillevåg torg, Stavanger sentrum og ved Stavanger forum fra og med onsdag 26. januar» skriver kommunikasjonsavdelingen i kommunen.

Årsaken til at det blir gjort endringer nå er et økende behov for selvtester som en følge av regjeringens nye testregime, og på grunn av kraftig økning i antall smittede.

Regjeringen har varslet at smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og nærkontakter. De nye reglene gjelder fra og med onsdag og sammenfaller dermed med de utvidede åpningstidene ved flere av utleveringsstedene for hurtigtester.

Slik er åpningstidene fra og med onsdag:

Bod på Hillevåg torg: Åpen kl. 10–20 mandag-fredag.

Bod på Ankertorget (sentrum): Åpen kl. 10–20 mandag-fredag.

Bod i enden av Gunnar Warebergs gate på Tjensvoll: Her deles det ut hurtigtester etter drive in-metoden. Åpningstider: Mandag–fredag 08.00–22.00 Lørdag 08.30-20.00. Søndag 08.30-20.00

Judaberg: Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering av tester skjer på innbyggertorget på Judaberg kl. 8.30–14.30.

Vikevåg: Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering av tester skjer på innbyggertorget i Vikevåg kl. 8.30–14.30.