Ny direkterute fra Sola til Paris

Norwegian åpner nye direkteruter. En av dem er fra Stavanger lufthavn, Sola, men denne er i første omgang bare en sommerrute.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Norwegian øker rutetilbudet med nye direkteruter til flere destinasjoner i Europa. Det settes opp en rute til Paris fra Sola, mens det fra Trondheim vil gå fly til Berlin, Manchester og København.

– Vi tror vi er på kurs ut av pandemien, og etter snart to år med mange reiserestriksjoner er vi svært glade over å åpne opp ytterligere og lansere nye internasjonale direkteruter fra viktige byer i Norge, sier Magnus Thome Maursund, konserndirektør for nettverk, prising og planlegging i Norwegian.

Ruten mellom Sola og Paris åpner i hovedsak som en sommerrute, og reiser vil være mulig onsdager og søndager i perioden 15. juni til 14. august.

Fra Trondheim letter de første flyene til København og Berlin 7. april. Denne ruten vil ha to ukentlige avganger. Ruten mellom Trondheim og Manchester vil også ha to ukentlige avganger og starter opp 15. august.