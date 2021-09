Personen som ble funnet død i Loddefjord, var savnet 24-åring fra Stavanger

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Politiets krimteknikere jobbet ved funnstedet tirsdag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tirsdag kveld ble en ung mann funnet død bak et hus i Loddefjord. Han ble funnet av en person som bodde i huset.

Torsdag opplyser Vest politidistrikt i samråd med pårørende at avdøde er 24 år gamle Ole Endresen. Han ble meldt savnet av politiet i helgen etter han sist ble observert på Torgallmenningen ved 02-tiden natt til lørdag.

Politiets krimteknikere var ved funnstedet tirsdag kveld for å finne svar på hva som har skjedd. Politiets innsatsleder Tom Johannessen opplyste til BT at det er et svært bratt område bak huset hvor avdøde ble funnet.

Nå bekreftet politiet at på bakgrunn av forholdene på funnstedet og de skadene avdøde var påført, fremstår det som at dødsfallet skyldes en fallulykke.

Det er ikke noe som tilsier at det har skjedd noe straffbart.