Politiet får flere tips om ukrainske flyktninger som blir forsøkt utnyttet

Flere politidistrikt varsler at de får mange tips om forsøk på å utnytte sårbare ukrainske flyktninger.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

TV 2 skriver at politiet er bekymret for at ukrainske flyktninger blir utnyttet i Norge. Kanalen har blant annet snakket med en kvinne som på Facebook spurte om noen visste om et sted hennes ukrainske mor kunne bo. Hun fikk da en melding fra en mann som ønsket en singel, ukrainsk flyktning.

– Vi ser veldig alvorlig på dette og har derfor økt vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen og jobber aktivt med tiltak, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

– Vi får en god del tips, både en del sikre opplysninger og litt mer usikre opplysninger som bekrefter det som også Oslo har fått, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt.

Nilssen i Oslo-politiet forteller at det er iverksatt arbeid på tvers av etater for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot og utnyttelse av flyktninger.