Politiet om den første utelivsnatten: - Travelt, lenge siden vi har hatt det så travelt

Det var fullt i Stavanger sentrum i går kveld, men ingen alvorlige hendelser melder politiet.

Men til tross for at tusenvis fylte sentrumsgatene etter halvannet år i lockdown kan ikke politiet melde om noen særskilte alvorlige hendelser. Verken fra Stavanger, Sandnes eller distriktet for øvrig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden