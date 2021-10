Nytt pass sju dager i uken på flyplassen fra mandag

Fra mandag 1. november kan du få nytt pass og ID-kort på Stavanger lufthavn politistasjon, som holder åpent sju dager i uken.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nå blir det enklere å få seg pass.

Fra og med mandag 1. november tilbys pass og ID-kort ved Stavanger lufthavn politistasjon. Tjenesten er kun tilgjengelig dersom en har bestilt time på forhånd.

– Vi holder åpent fra morgen til kveld, sju dager i uken. Det vil med andre ord være mange muligheter for å sikre seg nytt pass, ID-kort, eller begge deler, sier innføringsansvarlig for pass og ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun i en pressemelding.

Stavanger lufthavn har tidligere tilbudt pass og ID-kort som del av en prøveordning. Mange benyttet da mulighetene til å benytte tilbudet, og nå er behovet større enn noen gang.

– Vi vet at etterslepet på pass er stort. I løpet av pandemien har naturlig nok færre hatt behov for pass, og det betyr at det er flere enn normalt som har utgåtte pass. Politiet oppfordrer derfor innbyggerne til å sjekke utløpsdato på passet sitt i dag, selv om en ikke har planlagt en reise i nær fremtid. Bestill time dersom du ser at passet er utgått, eller nærmer seg utløpsdato, understreker Optun.

Han legger til at de som skal besøke politistasjonen på Stavanger lufthavn kan benytte seg av en gunstig parkeringsavtale på området.