Bostedsløse i Sandnes får nytt tilbud i Stavanger

Bostedsløse i Sandnes, som før overnattet på Bedriftshotellet, skal nå bo hos Augustum i Stavanger. Kun én reell tilbyder deltok i kommunens anbudskonkurranse.

Her i Bergelandsgata i Stavanger ligger det nye tilbudet til bostedsløse i Sandnes. Foto: Kristian Jacobsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I september ble det kjent at Bedriftshotellet i Sandnes avvikler driften etter nærmere 20 år som overnattingssted for bostedsløse. Dermed mister Sandnes og flere andre kommuner sitt midlertidige overnattingstilbud til mennesker med rusproblemer.

– Dette har vært i tankene mine lenge. Nå vil jeg bruke energien på å utvikle noe som er positivt for byen. Jeg har fått kritikk over alt og det er ikke kjekt. Nå ser jeg frem til nye eventyr, sa Arild Charles Dalili Thevathason til Aftenbladet like etter at nedleggelsen ble kjent.

Kun en reel tilbyder

I november utlyste Sandnes kommune en anbudskonkurranse for løpende behov for døgn- og ukeleie av husvære til bostedsløse i Sandnes.

Da svarfristen utløp, hadde kommunen fått tilbud fra to ulike tilbydere. Kun én av dem oppfylte kravene. Augustum, som tilbyr overnatting for bostedsløse i Bergelandsgata i Stavanger, har fått tilbud om en 2-årig kontrakt med Sandnes kommune.

– Jeg er svært glad for at Sandnes kommune stiller strenge krav til kvalitet for midlertidig bolig, skriver daglig leder Marte Ravndal i en e-post til Aftenbladet. Hun har drevet med midlertidige boliger siden 2014.

Kontrakten skal signeres 4. januar dersom ingen benytter seg av klagefristen.

Bedriftshotellet har fungert som overnatting for bostedsløse i nærmere 20 år. Foto: Anders Minge

Befaring

– Det er synd at vi ikke får flere tilbydere, men vi håper og tror at de vil få et godt tilbud i Stavanger, sier Elin Selvikvåg, kommunaldirektør for helse og velferd i Sandnes kommune

– Hva tenker du om at bostedsløse skal til Stavanger for å få et midlertidig overnattingstilbud?

– Det hadde nok vært enklere om det var i Sandnes, men det er heldigvis ikke langt til Stavanger. Jeg tror dette skal gå bra. De har krav på de samme tjenestene fra Sandnes kommune selv om de overnatter i Stavanger, understreker hun.

Kommunen har vært på befaring i lokalene til Augustum for å kvalitetssikre tilbudet.

– Vurderingen etter besiktigelsen er at husværet oppfyller de krav og forventninger som oppdragsgiver har beskrevet i kravspesifikasjonen, samt at det er i tråd med det leverandør selv har beskrevet i sitt tilbud, skriver rådgiver Tone Lise Salte i en e-post til Aftenbladet.

Frelsesarmeen trakk seg

I oktober ble det kjent at Frelsesarmeen ønsket å overta driften til Bedriftshotellet, men kort tid etterpå trakk organisasjonen seg fordi den mener rammene er for dårlige til å kunne lage et godt nok tilbud.

– Vi mener disse beboerne fortjener et bedre tilbud enn det de får i dag. Det var mye bråk og uro knyttet til Bedriftshotellet. Et botilbud til denne gruppen bør inneholde en faglig kompetanse som ikke var etterspurt i det hele tatt i dette anbudet, sier Frode Woldsund, regionsleder i Frelsesarmeen rusomsorg.

– Det kommunen her etterspør er ikke et verdig tilbud til disse brukerne og det synes vi er en ryddig tilbakemelding, legger Woldsund til.

Kommunaldirektør Elin Selvikvåg svarer slik på tilbakemeldingen fra Frelsesarmeen.

– Frelsesarmeen satte noen helt andre krav til bemanning enn de vi etterspurte i anbudet. Vi mener at dette vil gi et godt tilbud til denne brukergruppen, sier Selvikvåg.

I 2019 brukte Sandnes kommune om lag 7,4 millioner kroner til midlertidig overnatting. Til nå i år er det brukt 4,5 millioner kroner. Det inkluderer også kommunens ni midlertidige plasser på Somaheimen.

På Somaheimen får brukerne tett oppfølging, men på hospits slik som Bedriftshotellet og Augustum kan beboerne velge selv.