Smitterekord i Sola – 20 nye smittet

Sola-ordfører Tom Henning Slethei maner til ekstrainnsats for å begrense den kraftige smittespredningen i Sola. Foto: Pål Christensen

Sola kommune melder fredag at det ble registrert 20 nye smittede nyttårsaften. En prøve er sendt til FHI for å sjekke om smitten stammer fra et mutert virus.

Publisert: Publisert: Nå nettopp