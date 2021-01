Avhengigheten styrte livet til Klara Veronika: – Til slutt var det ikke noe mer igjen av meg

Avhengigheten styrte livet til Klara Veronika Tobiassen i over 20 år. Endelig er hun fri. – Jeg lever et ærlig liv nå. Jon Ingemundsen

For noen kan mat, shopping, trening, sex eller porno ende opp med å styre hverdagen. Klara Veronika Tobiassen vet hvordan det er å leve et liv i avhengighet. Etter over 20 år er hun endelig fri. Nå arrangerer Sandnes, som første kommune i landet, kurs mot ulike typer avhengighet.

