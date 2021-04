Snart åpner dette lekeapparatet igjen

Det er fint vær og yrende liv, men lekeapparatet på Ruten er fremdeles stengt. Anleggsleder har gode og dårlige nyheter.

Før jul ble lekeapparatet stengt, men snart kan barna igjen ta i bruk kuben og sklien på Ruten. Foto: Marie von Krogh

Hanne Undem Journalist

– Sklien vil være ferdig montert neste helg, opplyser Ole Magnus Stangeland, anleggsleder i Bjelland, som satser på at lekeapparatet vil være ferdig montert i løpet av arbeidsdagen fredag 23. april.

Dessverre vil den ikke være åpen særlig lenge. I løpet av våren skal det nemlig gjøres utbedringer rundt sklien. Dermed vil lekeapparatet være utilgjengelig en periode. Stangeland anslår at denne utbedringen tilsvarer en ukes arbeid. Dato for oppstart av dette arbeidet er imidlertid ikke satt.

– Dette arbeidet er utsatt på grunn av reiserestriksjoner og karantene, sier Stangeland.

Svikt fra leverandøren

Før jul stengte Sandnes kommune lekeapparatet. Grunnen var en svikt fra leverandøren: skarpe kanter i sklien og dårlig drenering i kuben.

Kommunen fikk tilbakemeldinger fra foreldre om at deres barn hadde slått seg på metallkanter. Utstyret var godkjent, men på grunn av tilbakemeldingene så både kommunen og leverandøren behov for utbedringer.

– Vi kjenner ikke til at det skal ha oppstått alvorlig skade, påpeker Arne Jørgensen, kommunens prosjektleder for Ruten.

Bjelland utfører utbedringene for leverandøren. Sklien av plast ble byttet ut med en sklie av stål. Den nye sklien som Bjelland mottok var imidlertid ikke helt slik den skulle være. Denne måtte justeres. I tillegg vil det bli satt på beskyttelseslister på metallkantene. I kuben er det boret et hull, slik at vannet skal renne gjennom.