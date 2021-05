Det har ingen ting med protestene å gjøre, men onsdag ble rundt 30 centimeter av høyden kuttet og heises her bort fra lagerbygget på den nye gravplassen. Det er dette bygget som blant annet skal være garasje for en minigravemaskin. Til høyre kommer et overbygget område og så følger toalettbygg som blir 4, 8 meter høyt. Inger Grøttå Ree