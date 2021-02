Sliter med å få okkupanter ut av leiligheten i Spania

«Casa Dyrnes» står det på veggen, men leiligheten i første etasje er tatt av okkupanter. Jarl Dyrnes

Samboerparet fra Egersund kjøpte en leilighet for å pusse den opp. Før de kom seg ned til et koronastengt Spania, okkuperte en familie leiligheten og nekter å flytte ut.

– Det er helt absurd, sier Ole Roald Dyrnes. Han er på vei mot land med 400 tonn sild. Etterpå seiler tråleren mot Irland og kolmulefisket. Dyrnes er fisker. Vanligvis er havet et perfekt sted å være for en med fiskerblod i årene gjennom generasjoner, men ikke nå når noe må ordnes på land. Underskrifter og papirer ligger på vent til toktet er over.