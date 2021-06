Per Inge Torkelsen er død

MINNEORD: Det var med dyp sorg vi mottok beskjed om Per Inges bortgang tirsdag kveld. Per Inge startet sin artistkarriere som tryllekunstner da han var 15 år gammel.

Han brukte artistnavnet Monsieur M og satte inn annonser i Stavanger Aftenblad med følgende tekst: «Jeg driter meg ut for en billig penge» «Ikke la annonsen lure Dem,- la meg få lure Dem personlig» . Han ble landskjent i tryllekretser da han deltok i NM for juniorer i 1972.

Han stilte med 2 trylle innslag,- ett stilig og elegant til musikk, – og ett komisk.

Hans komiske trylling gjorde suksess,- han tok likeså godt både 1te og 3dje plass i samme mesterskap.

Få av oss skjønte Stavanger dialekten, men de av oss som gjorde det, lo så høyt at alle andre også måtte le.

Til Nordisk mesterskap i Finland i 1975 lagde han sin egen vri på klassiske trylletriks. Mynter skulle trylles gjennom bordflaten på et bord,- men Per Inge slo myntene i bordet så hardt at hele bordet ble ødelagt. En forfjamset krølltopp ble liggende på gulvet og lure på hva som skjedde,- resten av oss klarte ikke stoppe å le. Han hentet bl.a. inspirasjon fra komiske tryllekunstnere som Tommy Cooper og Ali Bongo , men hadde alltid sin egen vri.

Her i Stavanger ble han fort kjent som «Trylle»,- han krølltoppen som gikk rundt og stakk en spiker i nasen.

Oss tryllekunstnere lurte han med å selge oss usynlig tråd. Vi betalte villig vekk,- og fikk en konvolutt i posten.

Når vi åpnet den, – fant vi ingenting,- tråden var jo usynlig.

Han forklarte oss at vi bare måtte legge konvolutten i stekeovnen på 200 grader,- så ville det magiske skje. Mange av oss gikk fem på.

Han ville at magien skulle engasjere og å få publikum til å tenke, og han utfordret mange av oss til å gjøre det mer underholdende OG med mening,- tenke på noe annet og større enn hvordan trikset ble gjort.

Selv hadde han ofte et politisk budskap i det han gjorde,- også innen magien.

Han var alltid generøs og hjelpsom når vi andre trengte hjelp til å forbedre tryllingen.

Han var med å stifte Faglig Forum for Tryllekunstnere,- nettopp for å heve standarden på trylling i Norge. Han mente at de fleste av oss var altfor opptatt av triks og fingerferdighet,- og altfor lite opptatt av underholdning, humor og engasjement.

Han hadde et poeng,- og det skal vi fortsatt ta med oss.

Per Inge var også en belest tryllenerd.

På et tidspunkt abonnerte han på 21 internasjonale trylletidsskrifter. Det var nesten ikke en ukedag uten at det kom tryllepost til Per Inge.

Han handlet og samlet på bøker og effekter,- som han senere generøst ga videre til nykommere i faget.

En av oss som har nytt godt av dette er Kevin Lunde.

Som 15 åring fikk han sine første tryllebøker hjemme hos Per Inge, og da Kevin i 2002 vant NM i trylling for juniorer var Per Inge en av de første som ringte for å gratulere. «Nå tar karrieren din av, – slik den gjorde for meg i 1972»

Per Inge har skrevet utallige artikler i våre trylletidsskrifter. Han kunne utfordre og provosere,- hele tiden med tanke på hvordan magien kunne moderniseres og gjøres relevant.

Han likte å sparke lederne i foreningen på skinnleggen, samtidig som han alltid støttet de av oss som spurte om hjelp.

Per Inge ble av Magiske Cirkel Norge utnevnt til Årets Tryllekunstner i 1991. Han var medlem av trylleforeningen i 50 år, og han sluttet aldri å trylle. Da Tor var innom på besøk hos ham i mai i år,- viste han stolt frem 2 tryllehefter han studerte.

Han hadde et par nye kort triks på gang. Vi får håpe han tok med seg både tryllestav og kortleik dit han er nå.

Per Inge vil for alltid skape magi, – og de får det løye på den andre siden.

Hans trylleformel «Skjemtemporatsj»,- navnet på en mongolsk ishockeyspiller vil vi nå ta med oss i våre egne forestillinger fremover.

Takk for alt du gav oss Per Inge,- og hvil i fred.

Våre varmeste tanker går til Anne Mette og familien.

På vegne av Magiske Cirkel Norge,

Kevin Lunde, Endre L. Løvås, Hans Peter (Ray Speedy) Sandberg og Tor Arnesen