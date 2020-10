Aker Solutions har ombestemt seg, vil likevel teste utlendinger hjemme

Eigersund har mange koronasmittede i forhold til folketallet. Det krever nye testgrep fra Aker Solutions. Nå sier Kåre Wiik at han vil innføre det samme i sine gartnerier på Jæren.

Audun Pedersen og Wenche Gravdal ved teltet der test nummer to utføres ved Aker Solutions. Et nøye testregime har avdekket mange smittende, men har samtidig hindre spredning på bedriften og i lokalmiljøet. Foto: Jon Ingemundsen

Eigersund, med sine 15 000 innbyggere, har til nå 37 koronatilfeller. Onsdag kom det tre nye og torsdag var tallet fire. Hvis disse tallene fortalte om smitte i lokalbefolkningen, hadde alarmen gått, får Aftenbladet vite, men stort sett dreier det seg om utlendinger som kommer tilbake etter fri i hjemlandet. Utlendingene arbeider på Aker Solutions og kommer fra flere land, men de fleste er polakker.

Det jobber 400 mennesker på bedriften i såkalt rotasjon. Det betyr to uker i hjemlandet og to uker i brakke på Eigerøy. De kommer ikke samlet fra Polen i chartret fly, men reiser enkeltvis fra hjemstedene sine. Det er en av årsakene til at Aker Solutions i Egersund ikke tidligere har ønsket test i hjemlandet.

Blindsone

I sist uke fortalte bedriften at i Egersund tester de personell fra utlandet når de ankommer på Eigerøy. Så er de i testkarantene til prøvesvar foreligger. Når den er negativ, slipper de inn på anlegget. Da er de fortsatt i fritidskarantene til neste test. Den tas minimum fem dager seinere. Når den òg er negativ, oppheves karantenen.

Testregimet til Aker Solutions har fungert meget bra, i følge direktør Jan Ertesvåg, men Aftenbladet stilte i sist uke spørsmål ved «blindsonene».

Hva med de fem dagene mellom test én og to og mens de er i fritidskarantene?

Og hva med reisen fra Sola til Egersund?

- De kommer seg hit på forskjellige måter, de fleste via organisert transport via sitt eget firma, noen leier bil, men det kan òg være minibuss med opptil 15 personer, svarte Audun Pedersen i bedriftens krisegruppe.

Hurtigtest

Tidligere har verken folkehelseinstituttet eller kommunelegen anbefalt hjemmetesting, men problemer knyttet til den såkalte fritidskarantenen nasjonalt, har fått helsemyndigheten til å tenke nytt.

– Vi har hatt tett dialog med helsemyndighetene, kommunelegen og samarbeidspartnerne våre om hvordan og når vi skal teste. Vi har nå besluttet å hurtigteste personell som kommer fra så kalte røde land før de drar fra hjemlandet i en periode. Vi vil fortsatt teste dem når de ankommer Egersund i henhold til retningslinjene som sier to tester i tillegg, sier Cathrine Gjertsen i Aker Solutions.

– Hvorfor har dere ombestemt dere?

Vi har støttet oss til medisinske vurderinger gjort av helsepersonell i Aker Solutions som nå har anbefalt at vi forsøker hurtigtestene også. Samarbeidspartnerne våre på innleie har også sørget for å gjøre dette mulig. I tillegg vil vi skåne den enkelte fra å sitte isolert i et annet land med begrenset mulighet for kontakt med egen familie og daglige gjøremål, sier Cathrine Gjertsen.

Korttidsopphold

«Situasjonen er fortsatt helt udramatisk og alt under kontroll,» skriver Eigersund kommune i en e-post til Aftenbladet. Kommunen og kommunelegen får ros i det lokale næringslivet for å ha samlet bedriftene som har utenlandske arbeidere til et møte om situasjonen.

I følge Folkehelseinstituttet, er Polen et skrekkeksempel på økt smitte.

– Det vi ser nå er at smitte fra Polen i stor grad er knyttet til arbeidsinnvandring, sier avdelingsdirektør Line Wold i FHI til Aftenposten.

– Det dreier seg som regel om personer som er blitt smittet i Polen, og som er i Norge som arbeidsinnvandrere på korttidsopphold.

Wiik gartnerier

Kåre Wiik på Jæren takker Aftenbladet for tipset. Nå vil han også innføre hurtigtest før utenlandske arbeidere kommer til Norge. Han har arbeidere fra en rekke, røde land i sine gartnerier og sier at smitte vil bety nedstengning.

– Noe vi ikke har råd til. Vi har til nå gjort det slik at vi kjører dem i taxi fra Sola til et karantenehus. Der må de bo i 10 dager før de slipper inn i gartneriet. Vi tester dem ved ankomst. Nå kommer vi til å forsøke det samme som Aker Solutions og hurtigteste dem i hjemlandet før avreise, sier han.