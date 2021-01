LO sier blankt nei til kriseunntak fra lov- og avtaleverk

Norsk Industri mener grensestengingen gjør det nødvendig med mer fleksible arbeidstidsregler og rotasjonsordninger. Det vil LO ikke være med på.

Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen mener grensestengingen må følges opp med mer fleksible rotasjonsordninger og arbeidstidsbestemmelser i industrien. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Johan Falnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Disse diskusjonene hadde vi også i fjor. Vi sa nei da, og vi sier nei nå, advarer LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Hun gjør det klart at tariffavtalene og arbeidsmiljøloven fortsatt gjelder.

– Noen kriselov eller generelle unntak fra de er vi ikke med på. Lov- og avtaleverket gir mulighet for fleksibilitet også i dagens situasjon, sier Følsvik.

– Nå gjelder det å beholde roen, og så må arbeidsgiverne sette seg ned med de tillitsvalgte rundt omkring og løse dette innenfor rammene av dagens lov- og avtaleverk.

Norsk Industri ber om fleksibilitet

LOs utspill kommer som svar på krav fra Norsk Industri om økt fleksibilitet etter at regjeringen onsdag varslet at grensene blir stengt for mye av arbeidsinnvandringen til Norge.

– Vi forstår hvorfor regjeringen gjør dette. Men vi håper vi skal finne praktiske løsninger før skadene blir for store, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til NTB.

Lier-Hansen mener det må innføres mer fleksible arbeidstidsbestemmelser og rotasjonsordninger, slik at utenlandske arbeidere som allerede er kommet til Norge, kan fortsette å jobbe så lenge som mulig.

Dette betyr at det må innvilges unntak både fra arbeidsmiljøloven og fra tariffavtalene som er inngått med Fellesforbundet og Industri Energi.

– Vi vil jobbe for fornuftige løsninger som kan både ivareta smittevern og holde hjulene i gang.

Innspillsmøte torsdag

Da grensestengingen ble presentert onsdag kveld, gikk statsminister Erna Solberg (H) langt i å antyde at regjeringen er villig til å se på reglene.

Et møte med berørte bransjer ble holdt allerede torsdag formiddag, ifølge Solberg for å høre om det er noen områder hvor regjeringen må bidra for at bedriftene skal kunne legge om arbeidsrutinene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) forklarer at et hovedønske fra regjeringens side er mindre pendling fram og tilbake til Norge. Håpet er derfor at de som allerede er her i dag, lar være å reise tilbake og i stedet blir værende en stund for å jobbe.

Frykter permitteringer

Ifølge Solberg må vi likevel regne med at en del bedrifter etter hvert kommer til å oppleve mangel på arbeidskraft.

Hun tror også at noen bedrifter vil bli tvunget til å permittere ansatte.

– For enkeltbedrifter kan det være kritisk. Hvis det går mer enn 14 dager, så vil det nok bli vanskeligere for flere bransjer, sier statsministeren til NTB.

Lier-Hansen deler vurderingen. Ifølge ham er det nå stor sannsynlighet for forsinkelser i store prosjekter knyttet til norsk sokkel og til skipsverft. Hvis situasjonen vedvarer, kan også kontrakter bli brutt.

– Hvis dette går ut over to uker, så blir det dramatisk, sier Lier-Hansen.