– På Tellenes kan det bygges batterifabrikk uten de kjente konfliktene

Vindmøller på alle kanter, natur som allerede er ødelagt, ingen matjord, ingen naboer og kraftverket i Åna Sira like i nærheten. Kan Tellenes i Sokndal være kinderegget som batterifabrikantene leter etter?

Ved Titania er det store områder som kan brukes til kraftkrevende industri. Kanskje er det gamle deponiet plassen, hvis Titania finner ut at det er fullt og samtidig finner en ny plass å deponere. Foto: Pål Christensen

Deponiet til Titania er det største i sitt slag i Norge. Aftenbladet var der i 2017 i forbindelse med at deponiet snart er fullt. Finnes det muligheter her for ny industri? Eller kanskje vel så interessant, gråsteintippen til Titania like i nærheten.

Nå gjør en rekke kommuner seg vakre for friere som vil bygge batterifabrikk. Felles for mange av dem er at konfliktene følger i kjølevannet. Bjerkreim vil ha batterifabrikk i Hetlandsskogen. Det vil ikke protestgruppen som kaller seg «Bevar Hetlandsskogen». På Jæren har det stormet rundt Kalberg. Her har «Vern Kvernaland» markert seg som sterke motstandere av å få et industrianlegg i matfatet Jæren.

Så har vi Sokndal. Stiller du deg i deponiet til Titania, slik miljøsjef Anne Heidi Nilsen gjorde på bildet, ser du ikke en eneste nabo. Du ser heller ikke en eneste grønn flekk som kan kalles matjord. Til naturvernere som vil ha uberørt natur går det trygt an å si at her er naturen allerede ødelagt. Det er bokstavelig talt steindødt i området.

Det du derimot ser er vindmøller. Et av Norges største vindkraftanlegg ligger her. Du skal heller ikke langt unna for å finne vannkraft. Går du opp på toppene, kan du skimte Åna Sira nede i dalen. Hvis vi ser på kravlisten for et slikt anlegg, er det to svakheter med Sokndal. Den første handler om vei. Der har Sokndal en vei å gå. Men - på den andre siden, en god forbindelse til E39 er en kampsak i kommunen. En batterifabrikk er kanskje det som trengs for å gjøre vei i vellinga. Flyplass er et annet punkt. Med bedre tilførselsvei, og ny E39, vil Sola kun være en times tid unna. Avstanden til Kjevik blir heller ikke avskrekkende lang med ny motorvei.

Tellenes ligger ikke langt fra Jøssingfjord. Her vil det lett kunne transporteres ut og inn det som trengs av containere. Nærhet til kontinentet er et annet fortrinn for Sokndal.

En av aktørene som vil bygge batterifabrikk, er Bjørn Rune Gjelsten. Tilfeldigvis etablerte han seg i Sokndal i fjor da han kjøpte Rekefjord Stone.

I følge E24 er dette noe av det kommunene må kunne tilby:

arealer på opptil én kvadratkilometer med tilgang på kjølevann

mulighet for strømforbruk på 100–300 megawatt, det vil si et kraftforbruk på inntil 2,6 terawattimer strøm per år ved en full utbygging

kommunikasjon, infrastruktur og lokale tjenester for inntil 2.000 arbeidere

Tilgang på 3.000 kubikkmeter kjølevann og prosessvann per dag

Mulighet til å transportere 200 containere inn og ut hver uke

nærhet til flyplass.

Næringssjef Nils Jacobsen i Sokndal sier at kommunen har spilt inn Tellenes til ulike aktører. Kommunen holder på med en reguleringsplan og 200 mål er foreløpig blinket ut med mulighet for utvidelse.

– Når det gjelder å hente spillvann, så har vi sett for oss Guddalsvatnet, sier Jacobsen.

Direktør Dag Larsen sier at Titania ennå leter etter et område for nytt deponi. Siste Aftenbladet snakket med dem hadde de 4 - 5 alternativer i sjø og på land.

– Et av dem er å fylle mer opp i dagens deponi, sier Larsen.

Han sier at en mer interessant lokalisering er gråbergtippen til Titania som ligger like i nærheten.

Næringssjef Jacobsen fremhever den kortreiste energien de kan tilby på Tellenes.

– I dag går kraften fra vindturbinene til Google, men i realiteten går kraften inn i kraftnettet, det er mer en gimmick at den går til Google. Her kan kraften i framtiden gå direkte fra nabolaget til industrien i området.

Jacobsen fortelle at Sokndal er med i samarbeidet som kalles New Kaupang.

– Her selges områdene på Tellenes inn overfor kraftkrevende industri. Et av fortrinnene er selvsagt at vi ikke har mange av de samme konfliktene vi ser andre steder, sier Jacobsen.

Her presenterer New Kaupang et område på Tellenes som kommunen holder på å regulere til industri. Foto: New Kaupan