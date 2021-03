– Det koker. Lånesøknadene strømmer inn. Det er likevel to ting du bør tenke på før du kjøper bolig nå.

To spørsmål bør du stille deg før du kjøper bolig nå: Skal du flytte igjen om to år? Tåler du at renta stiger til tre prosent?

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ørn E. Borgen Norges Bank bestemmer styringsrenta i Norge. Den bestemmer også nivået på boliglånsrenta for folk flest. I dag er den 0. Den vil stige i høst eller neste år. Hvor stor renteøkning tåler økonomien din? Folk bør reflektere over gjeldsgraden sin og betalingsevnen sin, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-bank. Renta vil trolig ikke øke før i 2022 for folk flest. Men det kan også komme en renteøkning på slutten av året i år, 2021. Programleder i Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, ber folk ha is i magen når de skal på boligjakt nå. Du må eie en bolig i minst to-tre å før det lønner seg å selge igjen. Renteøkning er han ikke så redd for nå. Det er bare ett år siden boligrenta var tre prosent. Hvis folk klarte det da, klarer de det nå, mener han. Sentralbanksjef Øystein Olsen og hans rådgivere bestemmer styringsrenta i Norge. Koronakrisen er ikke over. Derfor vil renta holde seg lav lenge ennå. Første renteøkning kommer trolig i desember 2021 eller mest sannsynlig i begynnelsen av 2022. Da vil det komme flere renteøkninger etterhverandre fram til styringsrenta er om lag 2,25–2,5 prosent. I dag er den 0.