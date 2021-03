Haga og Egeland er både overrasket og provosert over at tre tidligere kolleger som også takket nei til jobb, fikk innvilget dagpenger fra 1. januar uten å få karantenetid.

Tre kolleger sendte samme søknad om dagpenger til Nav – alle fikk ulikt svar

I september i fjor måtte selskapet Coor Service Management i Stavanger nedbemanne. Ingrid Haga, Ann Elin Egeland og en rekke andre kolleger mistet jobben.

I slutten av desember, like før oppsigelsestiden gikk ut, søkte Haga, Egeland og tre andre kolleger om dagpenger fra Nav fra og med 1. januar 2021.

Tre kolleger fikk umiddelbart innvilget dagpenger fra 1. januar. Samtlige hadde takket nei til jobb utenfor Rogaland.

Haga fikk 12 ukers karantene, i Nav kalt tidsbegrenset frafall, fordi hun takket nei til jobb i Hammerfest, 242 mil unna Stavanger.

Egeland fikk 18 ukers karantene fordi hun takket nei til jobb i Lysaker.



Aftenbladet har fått oversendt søknadene til Haga og en av kollegene som fikk innvilget dagpenger fra 1. januar. De ser identiske ut bortsett fra detaljer om som ikke skal ha betydning for vurderingen av søknaden.

Ann Elin Egeland (t.v) må få 18 uker uten dagpenger fordi hun takket nei til jobb på Lysaker, mens Ingrid Haga mister 12 uker med dagpenger fordi hun sa nei til jobb i Hammerfest. Foto: Carina Johansen

– Søkte på like vilkår

Kollegaen som har fått innvilget dagpenger ønsker ikke å stå frem i Aftenbladet, men sier følgende.

– Vi har søkt på like vilkår. Søknadene ble sendt samme dag. Jeg ser ingen forskjell i vår situasjon og forstår ikke hvorfor de har behandlet oss ulikt.

Han er ung, har ingen helseplager eller forsørgeransvar.

Haga har vondt for å forstå hvordan Nav kan behandle søknadene helt ulikt.

– Dette er bare helt absurd. Vi er faktisk flere kolleger som har sendt inn like søknader samtidig. Alle har takket nei til jobb andre steder i landet, ingen dokumentert omsorgsansvar. Tre får innvilget dagpenger fra første dag uten problem, mens tre av oss blir satt i karantene, sier Haga.

– Det virker som om Nav bruker skjønn eller at de ikke kjenner godt nok til regelverket, fortsetter Haga.

Hun er fortvilet. Det samme er Egeland.

– Jeg vet jo at du kan få avslag når du takker nei til en jobb et annet sted i landet, men jeg visste jo at kollegene mine hadde fått ja til dagpenger selv om de takket nei til jobb. Jeg forstår ikke hvorfor de har behandlet oss ulikt, sier Egeland.

Ingrid Haga synes det er urettferdig at hun mister 12 uker med dagpenger fordi hun takker nei til jobb i Hammerfest, mens kollegene som også takket nei til jobb, fikk innvilget dagpenger fra første dag. Foto: Carina Johansen

Jobbtilbud 242 mil unna

Få dager før de mottok oppsigelsen i slutten av september fikk ansatte ved Coor Service Management tilbud om jobb i samme selskap, men andre steder i landet. Svarfristen ble satt til i underkant av ett døgn. Alle takket nei.

I vedtaket fra Nav står det at Haga mister retten til dagpenger i 12 uker fordi hun har takket nei til jobb i Hammerfest.

– Jeg har samboer, hus og bil i Stavanger. Hvordan skal det være mulig for meg å ta jobb i Hammerfest, spør Haga.

Egeland må gå 18 uker uten dagpenger fordi hun takket nei til en jobb i Lysaker. De synes det er urimelig at Nav krever at de sier ja til jobb henholdsvis 242 mil og 55 mil unna Stavanger.

– Jeg takket nei til jobb i Lysaker fordi jeg har hus, ektemann og familie her. Jeg har ikke råd til å flytte på meg, sier Egeland.

Hun har regnet ut at hun går glipp av 134.000 kroner i dagpenger fra Nav i løpet av de 18 ukene i karantene. Haga går glipp av rundt 72.000 kroner på 12 uker.

– Jeg har klaget på vedtaket, men ikke fått svar. I klagen skrev jeg at tre kolleger har søkt på samme vilkår og fått innvilget dagpenger uten å bli satt i karantene, sier Egeland.

Også Haga vil klage på vedtaket.

Annelin Egeland forstår ikke hvordan Nav kan forskjellsbehandle søkere med like utgangpunkt. Foto: Carina Johansen

Dette svarer Nav

Kollegaen som fikk innvilget dagpenger fra 1. januar hadde sagt seg villig til å ta jobb hvor som helst i Norge, men vedkommende takket nei da tilbudet kom. Likevel ble søknaden om dagpenger innvilget fra første dag, mens Haga og Egeland fikk avkortet dagpengeperioden med 12 og 18 uker.

– Hvorfor er søknadene behandlet ulikt?

– Hver enkelt sak behandles individuelt, og selv om sakene fremstår som like, trenger de ikke nødvendigvis være det. Vi kan kun uttale oss om saker hvor vi er fritatt taushetsplikten, skiver Camilla Toll i en e-post til Aftenbladet. Hun er avdelingsdirektør for Nav Arbeid og ytelser i Sarpsborg, der søknader om dagpenger blir behandlet. Hun har ikke anledning til å stille til telefonintervju med Aftenbladet.

Toll skriver videre.

– Haga svarte at hun var villig til å ta arbeid hvor som helst i Norge, men takket nei til tilbud om ny jobb fra arbeidsgiveren sin. Nav har vurdert at Haga ikke hadde rimelig grunn til å takke nei til tilbud om jobb.

Aftenbladet har bedt om å få sende Nav en anonym søknad og et anonymt vedtak fra søkeren som har fått innvilget dagpenger. Men Nav vil ikke godta en slik løsning, og krever samtykke for å kunne svare på hvorfor søknadene er behandlet ulikt.

– Egeland har fått 18 ukers tidsbegrenset bortfall, mens Haga har fått 12 uker. Hvorfor har de fått ulik «karantenetid»?

– Fra 1. januar 2021 økte denne perioden fra 12 til 18 uker. Vi vil se på så sakene på nytt for å forsikre oss om at lengden på perioden uten dagpenger er vurdert korrekt, skriver Toll.

Hele landet anses som et arbeidsmarked. For å ha rett til dagpenger må man være reell arbeidssøker, det innebærer at man som hovedregel må være villig til å ta arbeid hvor som helst i Norge, skriver Nav på sine nettsider.

– Hvis man takker nei til jobbtilbud uten rimelig grunn kan man miste retten til dagpenger i en periode, skriver Toll.

– Søknadene og bakgrunn er lik. Kan Nav peke på grunner til at søknadene har blitt behandlet ulikt?

– Høy alder, redusert helse og dokumentert omsorgsansvar er forhold som kan gi unntak fra hovedregelen. Den enkelte dagpengesøkeren må eventuelt dokumentere at han eller hun faller inn under noen av unntaksvilkårene, sier Toll.

Hun skriver videre at Nav vurderer hver sak individuelt på bakgrunn av de opplysningene de har i saken. Er man uenig i et vedtak, har man mulighet til å klage på vedtaket slik at saken blir vurdert på nytt.

– Det er et viktig prinsipp at like saker skal behandles likt. Vi jobber kontinuerlig for å sikre god kvalitet i vår saksbehandling på tvers av enhetene, avslutter hun.