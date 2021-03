Fiks Ferigge ferie og Kongesommer: Utsolgt, men det er fortsatt håp

Sommertilbudene «Kongesommer» i Sandnes og «Fiks Ferigge Ferie» i Stavanger er utsolgt. Interessen er formidabel, og nå vurderes det å utvide tilbudet allerede denne sommeren.

Foto: Stavanger kommune Kongesommer i Sandnes og Fiks Ferigge Ferie i Stavanger er fullbooket. Nå jobbes det med å utvide tilbudet. Tusen plasser i Stavanger og 595 plasser i Sandnes ble revet vekk. I tillegg er det reservert flere hundre plasser til de som trenger det mest. Koronabarna er sulteforet på aktiviteter, lek og sosialt samvær. Derfor søker flere på ferietilbudet i kommunene. Friluftsliv, bading og dyrebesøk, men også idrett, teater, dans og tegning er på programmet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ferieklubben er Stavanger kommune sitt basistilbud, med ulik aktivitet hver dag, fra kanopadling til svømming og Kongeparken, avhengig av smittevern. Foto: Stavanger kommune

Mandag klokka 12 åpnet billettsalget til årets Fiks Ferigge Ferietilbud i Stavanger.

En time senere var alle de 1000 plassene utsolgt.

Enorm pågang

– Det var enorm pågang. Mange satt nok klare foran datamaskinen klokka 12, men kom ikke inn på nettsidene. Da de kom inn var det allerede fullt, sier Jone K. Sunde, avdelingsleder i Stavanger kommune, ungdom og fritid.

– Det er sikkert flere årsaker, men korona er nok en viktig forklaring. Folk er sulteforet på aktiviteter, særlig for barna, sier Sunde.

Fiks Ferigge Ferie har vært et tilbud til stavangerbarn i 35–40 år, med litt ulik innpakning.

Vil lage flere plasser

Den neste uka skal Sunde se på muligheter for å utvide tilbudet. Både lokaler og leverandører må være tilgjengelig. Arbeidskraft er ikke et problem.

– Vi har fått enormt mange flinke søkere, enda flere enn vanlig, sier Sunde.

60 er allerede ansatt. På grunn av korona og smittevern, er bemanningen høyere enn ellers. I år som i fjor blir det koronamatpakker, med litt justert innhold fra i fjor.

– Økonomien til å opprette flere plasser er ikke noe jeg bekymrer meg for. Viljen til å satse på barna er stor i Stavanger. Det er andre faktorer som avgjør om vi klarer å utvide tilbudet, sier Sunde.

Vil utvide tilbudet

Mest aktuelt er det å utvide ferieklubbtilbudet der det er plass til 45 barn per uke. Sunde håper kommunen kan utvide til 60 barn i noen uker, og muligens utvide med flere uker.

Det arrangeres ferieklubb i flere kommunebydeler, i år også på Rennesøy og på Finnøy.

– Det er størst behov for et ferietilbud når voksne ikke har ferie, i de første ukene etter skoleferieslutt og de siste ukene før skolestart. Vi har også et tilbud gjennom hele sommeren på Storhaug, sier Sunde.

500 ferieplasser, i tillegg til de tusen, er forbeholdt barn med spesielle behov, for eksempel lav inntekt.

Jone K. Sunde Foto: Linkedin

Kulturskolen inn

– Vi ønsker at alle barn skal delta i samme ferietilbud. Det skal ikke være et spesielt tilbud til barn med spesielle behov. Derfor setter vi av plasser, sier Sunde.

Nytt av året er også samarbeid med kulturskolen, et tilbud som ikke er oppnåelig for mange. Det er kostbart og det krever ofte transport for barna. Nå vil Fiks Ferigge Ferie tilby dans, tegning og teater i ferietilbudet.

– Kulturskolen vil nok også få kontakt med en mer variert gruppe barn gjennom ferietilbudet enn de ellers møter på, sier Sunde.

Sommerbonanza og Barnas sommer

Sommerbonanza for ungdom arrangeres for andre år på rad, nå i flere bydeler. Det gjør også Barnas Sommer , som er et gratis tilbud som kom på plass i fjor for å sikre barn i Stavanger meningsfulle aktiviteter om sommeren.

Barnas sommer bidrar også til å hjelpe kultur og idrettslivet med å holde hjulene i gang ved at de står for innholdet i tilbudte.

Les også

Gratistilbud reddet sommeren for Aysha: - Man føler seg mer alene når alt stenger ned Flere unge har følt seg ensomme under koronatiden, viser en undersøkelse fra Røde Kors. 23. juli 2020

Kongesommer i Sandnes

Sandnes kommune sitt Kongesommertilbud er også i praksis fullt. Bare noen få ledige plasser i Forsand er fortsatt ledige av i alt 595 plasser.

– Tilbudet er veldig poppis. Vi har også utvidet tilbudet fra i fjor, sier Roald Brekke i Sandnes kommune, kultur og fritid.

I løpet av et par dager ble alle plasser booket. Brekke tror interessen skyldes at tilbudet holder høy kvalitet og at skolebarn har flere ferieuker enn voksne.

– Dette er mer enn vanlig, selv om vi også merket en stor økning i fjor. Da var det også korona, sier Brekke.

Det er 15. året at Sandnes arrangerer Kongesommer for elever fra 3. klasse til 7. klasse. De som er yngre, har tilbud og SFO.

Sandnes bruker fritidslederne som basisbemanning og ansetter 12–15 sommervikarer i tillegg. I år var det 80–90 søkere til stillingene, langt mer enn vanlig.

Les også

Vil gi gratis fritidstilbud til barn fra lavtlønnede familier 984 barn i Sandnes kommer fra familier med lav inntekt. Nå vil opposisjonspartiene i Sandnes gi to millioner kroner… 14. november 2018

Fortsatt håp

Selv om du kom for seint til Kongesommer, er det fortsatt håp. Drop-in-tilbudet i Bogafjellhallen vil være åpent, med et visst forbehold om koronasmittevern.

Etter suksessen med sommerbasen i 2020 vil dette også bli gjennomført i 2021. Dette er et tilbud for ungdom fra 15 år. Bli med på kjekke aktiviteter og bruk sommeren til å lære nye ting.

Tilbudet kan du lese mer om i Sandnes her.