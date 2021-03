Å kjøre i tomme gater

Morten Eriksen har nektet å la bilen stå. Selv da knapt en sjel viste seg i Stavanger-gatene, da ingen trengte transport til flyplassen og ingen danset vekk nattetimene. Han fortsatte å kjøre i de folketomme gatene.

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Hva er en taxisjåfør uten passasjerer?

– Det er et godt spørsmål, sier Morten Eriksen, som er fylkesleder i Norges taxiforbund.

Over natten forsvant 80 prosent av drosjene til Stavanger taxi fra veiene. To av bilene var Eriksen sine. Han har vært drosjeeier siden 90-tallet. Aldri har han permittert ansatte.

– Jeg måtte ringte Taxiforbundet nasjonalt og spørre hvordan man gjorde det. Læringskurven har vært bratt det siste året.

Morten Eriksen er drosjeeier og leder i fylkeslaget til Norges taxiforbund. – Jeg får muligheten til å engasjere meg. Jeg trives godt med miksen jobbet gir meg. Foto: Fredrik Refvem

Eriksen har kjørt den ene av bilene sine selv og var en av rundt 40 taxisjåfører som holdt beredskapen oppe under nedstengingen.

– For taxinæringen har det vært skikkelig krise. Kundene våre forsvant.

Siden 1991 har han sittet bak rattet. Først som deltidsjobb i helgene, så trengte en drosjeeier fast sjåfør. Eriksen ble værende i yrket.

– Det ble bare sånn. Jeg har ikke angret.

Gjennom 30 år har det vært noen nedturer, men ingen ting kan sammenlignes med det siste året.

– 12. mars var det som om en bryter ble slått av. De påfølgende månedene ble veldig tunge. Vi fikk en liten opptur i september i fjor, hvor det igjen ble mulig å leve av å kjøre taxi. Men etter smittebølgen i julen har det vært vanskelig.

Foto: Fredrik Refvem – Men du kjører hver dag? – Jeg kjører hver dag. Det har ikke vært noe annet alternativ for meg. Jeg skal klare å holde meg gående. Gradvis vil det bli bedre, litt etter litt. Det tror jeg på. – Er du en optimist? – Det må jeg være. Ellers stopper bedriften opp. Ingen er tjent med det.

Før pandemien beskriver Eriksen arbeidsdagene som fantastiske. Han traff ulike mennesker.

– Jeg er veldig sosial. Det gjør dette yrket interessant. Slik er det fortsatt, selv om det er færre passasjerer.

Eriksen forteller at rundt 150 av de rundt 180 bilene til Stavanger taxi kjører igjen nå. Men det er fortsatt lite å gjøre. Få folk å transportere.

– Ting kunne vært verre. Det er nok tyngre å drive pub i Stavanger nå enn hva det er å kjøre drosje.

Flere drosjesjåfører har forsvunnet ut av yrket.

– Mange har kastet inn håndkleet. Det ble rett og slett for vanskelig. Noen har forhåpentligvis funnet seg nye jobber. De fleste taxisjåfører er selvstendig næringsdrivende og har i utgangspunktet ikke krav på noe. Det finnes hjelpepakker, men situasjonen har nok vært for krevende for flere.

– Vi må stå i dette, og det er lov å se på fremtiden med håp, sier Morten Eriksen. Foto: Fredrik Refvem

Taxinæringen ble hardt rammet i desember i fjor, da smitte spredte seg i deler av miljøet. Eriksen har ikke vært redd for å gå på jobb, men har registrert at noen passasjerer er skeptiske.

– Vi merket at etterspørselen sank etter smitteutbruddet, men jeg opplever at de passasjerene som bruker oss fast ikke er bekymret. De vet at vi tar alle forholdsregler og de gjør det samme. Så lenge vi følger de generelle smittevernrådene tror jeg dette vil gå fint.

Eriksen har ikke tenkt å miste håpet.

– Jeg vil berømme de sjåførene som har stått på gjennom pandemien og holdt ut med lav omsetning. Vi må stå i dette, og det er lov å se på fremtiden med håp. Vi skal klare den siste motbakken også.