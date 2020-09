Vi har spurt ni Sandnesprofiler disse spørsmålene:

Hva er best med Sandnes?

Hva liker du ikke fullt så godt?

Bodil Sivertsen.

Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes:

1) Menneskene; uhøytidelige og joviale hvor «du får smilet på kjøpet.» Og naturen med fjord, fjell og flotte turmuligheter like utenfor stuedøra.

2) Det er for mye asfalt i sentrum. Tidligere industriområder ligger brakk, men det gir samtidig muligheter for spennende byutvikling. Dessuten: Lillebrorkomplekset vis-à-vis Stavanger. Vi må bygge stolthet og identitet ut fra våre fortrinn - og dem er det mange av!

Sanna Rana.

Sanna Rana, ordfører i ungdommens kommunestyre i Sandnes:

1. Ungdomsdemokratiet - det at ungdom får være med å påvirke, har en medvirkende kraft og blir hørt i politiske saker, er det beste med Sandnes. Blant annet fikk vi gjennom at hjernehinnebetennelse-vaksinen skulle være gratis, slik er det ikke i alle kommuner.

Ellers er dette flott sted å bo og et inkluderende samfunn. Jeg skal bo her til jeg kreperer! Og det har blitt veldig fint på Ruten.

2. Det som ikke er så bra i Sandnes er at det er for trangt på skolene og for dårlig inneklima.

Magnhild Egeland.

Magnhild Egeland, senterleder ved Maxi Sandnes:

1. Jeg liker veldig godt turområdene rundt byen, og jeg liker godt kulturhuset og KinoKino. Oppussingen i byen som pågår nå, blant annet på Ruten, er også bra. Det trengte vi, og det blir bra til slutt. Jeg liker også at vi ikke har eiendomsskatt i Sandnes.

2. Det jeg savner, er et mer levende miljø rundt havna. Der skulle det være mer som foregikk.

Klaus Mohn.

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, som er fra Stangeland

1. Jeg er sjarmert av enkelte gamle strøk av byen. Ellers er beliggenheten en stor styrke. Kort vei til alt mulig, medregnet naturopplevelser i fjell og hei og hav.

2. Jeg er ikke fullt så glad for sporene etter den formidable veksten de siste 50 årene og er ikke så fornøyd med sentrumsutviklingen. Deler av byen burde vært vesentlig bedre tatt vare på og særlig indre havn er ukritisk utbygd der man i altfor stor grad har avskåret byens innbyggere fra å ta del i fjorden og strandlinja.

Gunn-Rita Dahle Flesjå.

Gunn-Rita Dahle Flesjå, tidligere proffsyklist og prosjektleder i Trygg Trafikk:

1. Det er en kommune med fantastiske turmuligheter, både topper og turer langs sjøen. Det har blitt enda mer variert etter sammenslåingen med Forsand.

2. Vi har et stort potensiale for forbedring når det gjelder å legge til rette for mer sykling og gåing i kommunen vår. Det mangler en del koblinger til mye besøkte plasser i kommunen, spesielt sentrumsnære områder. Det må bli mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil.

Christel Thulin.

Christel Thulin, daglig leder i Delikatessen:

1. Det beste med Sandnes er menneskene, atmosfæren og hvordan vi klarer å ta vare på følelsen av å være en liten by selv om vi har vokst enormt de siste året.

2. Vi kan bli bedre på å bruke byen vår og fremsnakke hverandre.

Frode Myhra Gjerald.

Frode Myhra Gjerald, redaktør i Sandnesposten:

1. Jeg liker mangfoldigheten. Sandnes er en solid by med et spennende næringsliv. De mange bydelene er på hvert sitt vis unike og spennende. Lura med næringslivet, Malmheim som ei jordbruksbygd og Riska som en ryfylkeperle. Samtidig har byen en spennende historie. Jeg elsker alt som har med Jonas Øglænd å gjøre, og den påvirkning Øglænd har hatt på byens utvikling. Samtidig er Sandnes en framoverlent by, her skjer det mye.

2. Det er fortsatt noen deler av byen som vansmektes. Det er en del bygninger for eksempel i Langgata som står til nedfalls, det samme gjelder deler av Norestraen.

Edle Kathrine Strømland Torkelsen.

Edle Kathrine Strømland Torkelsen, daglig leder Sandnes sentrum:

1. I Sandnes det mange ildsjeler som har en sterk vilje og et ønske om at ting skal skje. Vi har en kommune med engasjerte politikere i spissen, spisesteder, arrangører, butikkdrivere, Sandnes sentrum og utbyggere som investerer i Sandnes. Det skjer mye spennende og har blitt så flott i sentrum - det er kjekt å se.

2. Hva som er verst med Sandnes er et utrolig vanskelig spørsmål å svare på for en Sandnes-patriot, men alle byer mangler jo noe. Jeg skulle ønske vi hadde flere attraksjoner, slik som trampolinepark og badeland.

Jan Rune Holdhus.

Jan Rune Holdhus, komiker:

1. Det beste med Sandnes er folkene som bor i Sandnes. Det er verdens fineste folk.

2. Det verste er vel arkitekturen. Jeg synes rådhuset ble veldig fint, men mange av de nye bygningene er ganske stygge. I tillegg er det flere områder i Sandnes som rett og slett ikke er så pene.