Aftenbladet øker mest i Rogaland

Stavanger Aftenblad øker opplaget med 728, og er det desidert største mediehuset i regionen.

Aftenbladets nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen. Foto: Fredrik Refvem

– Utrolig kjekt, og en bekreftelse på at journalistikken vi leverer er etterspurt og blir lest. Informasjonsbehovet i koronapandemien er stort, og Aftenbladet bruker store ressurser på å holde regionen oppdatert. Smittestatistikken er unik og et viktig historisk dokument, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen i Stavanger Aftenblad.

– I tillegg skal vi hele tiden være best på løpende nyheter og sette dagsorden med agendasettende journalistikk som Equinor virksomhet i Angola, identitetsdebatter i Sandnes, store politiske spørsmål, utbygginger, spilleroverganger i Viking, tildelinger i kulturlivet og gruveforekomster sørover. Det er mye å skrive om, og svært gledelig å få gode tall i retur, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen i Aftenbladet.

– Koronapandemien akselererer det digitale skiftet. Den digitale opplagsveksten fortsetter, og første halvår 2020 passerer vi en milepæl med over én million rene digitalabonnement. Samtidig ser vi at papirkonsumet faller kraftigere enn tidligere, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

Besøksrekorder

Våren 2020 ble det satt besøksrekorder for mediehusenes digitale tjenester. Det rapporteres en vekst i bruk av nettaviser, apper og eAviser fra mars da Norge stengte ned – trenden fortsatte videre utover våren.

8 av 10 nordmenn bruker daglig innhold fra norske aviser på tvers av papir og digitale flater. Den daglige digitale dekningen er på 68 prosent, hvorav 6 av 10 daglig benytter mobilen, 3 av 10 bruker PC og 1 av 10 benytter nettbrett for å få tilgang til innhold fra norske nettaviser.

Kraftig tilbake på papir

Det siste året går lesing av avisenes papirutgaver kraftigere tilbake enn det vi har sett de tre siste årene. Samlet sett er det en tilbakegang på 11 prosent for perioden 2018/2019 til 2019/2020. Lokal- og regionavisene har en tilbakegang på 10 prosent og nisjeavisene går tilbake med 12 prosent.

36 prosent leser fortsatt minst én papirutgave daglig, og 10 prosent leser minst én eAvis. Samlet tilbakegang for papiraviser og eAviser er til sammenligning på bare 6 prosent og vi har en estimert samlet vekst på ca. 5 prosent for digitale flater fra august 2019 til august 2020.

