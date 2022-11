Kanelsnurren i bollekrøll i Bergen

Sandnes-firmaet Kanelsnurren har overtatt et av Bergens mest tradisjonsrike konditorier – ikke uten et visst oppstyr.

Torben Dam Krarup og hans Kanelsnurren har etablert seg i Bergen, ved å overta det tradisjonsrike konditoriet

Ove Heimsvik Journalist

«Skillingsbollen kom til Bergen før han kom til Noreg. Som så mykje anna, var det hanseatane som introduserte bergensarane for bollen. Egyptarane åt den før det igjen. Sidan 1500-talet har den vore ein sentral del av den bergenske mattradisjonen. I Rest-Noreg har bollen fått fleire heidenske avvik. Folk kallar dei ulike variantane for «kanel-i-svingen», «kanelbolle» og «kanelsnurr. No har kanelsnurren fått fotfeste i Bergen. Det tradisjonsrike konditoriet Lie Nielsen har nemleg skifta namn til «Kanelsnurren». Bergen kan like godt innføre hokjønn og a-endingar med det same», skriver Morten Myksvoll, kommentator i Bergens Tidende.

Dagen i forveien har Vestlandets største avis fortalt at Lie Nielsen-skiltet er erstattet med Kanelsnurrens logo, under tittelen «Nå blir det andre boller».

Morten Myksvoll Kommentator i Bergens Tidende.

Har ikke klikket, ennå

BT-kommentatoren bemerker at bergensernes refleks vanligvis er å klikke i vinkel, når noen kommer inn og pirker i tradisjonene der i byen.

«Denne gongen er det stilt», skriver Myksvoll.

«Det tristaste med namnebytet er kor ukontroversielt det er. Ingen gjer noko. Stemninga treng kanskje meir tid til heving, men akkurat no er den avmålt. Situasjonen er under skuffande kontroll. Det er ikkje meldt inn éi protestliste mot namnebytet til neste års lokalval. Alt dette er ulikt Bergen, som absolutt ikkje likar forandring», skriver han i kommentaren sin i forrige uke.

Helt stille er det likevel ikke, når folk blir spurt direkte.

Bergensavisen (BA) konstaterer at navnebyttet er ivrig diskutert både i sosiale medier og på byen.

– Vi synes det er veldig tullete, noe vi har gitt klar beskjed om til betjeningen. Kanelsnurr har ikke noe med Bergen å gjøre. Her i byen sier man skillingsbolle, sier stamkundene Tone Sandmo (83) og Signe Elisabeth Eriksen (81) til BA, der de sitter ved kafébordet – hos Kanelsnurren.

Med denne illustrasjonen har Lene Klovning i Kanelsnurren forsøkt å forklare bergenserne forskjellen på en kanelsnurr og bergensskatten skillingsbolle.

Ville kjeppjage Kanelsnurren

Noen dager etter, et innlegg i BT fra kaffeansvarlig Lene Klovning i Kanelsnurren:

«På kontoret nylig hadde vi en lang diskusjon om hvordan Kanelsnurren skal unngå å gå på en snurr i Bergen. Kanelsnurren fikk nemlig en mail av det som må antas å være en bergenser som mente at, og jeg siterer: «om det var opp til meg, skulle dere kjeppjages fra byen».

Hun slår fast at Kanelsnurren ikke ville våget å tulle med dypt forankrede bergenske tradisjoner, og gjør oppmerksom på at skillingsbollen og kanelsnurren er to forskjellige typer bakverk.

«Jeg elsker Bergen, og bergensere og bergenserheten, selv om jeg kommer fra det som Morten Myksvoll kaller Rest-Norge. I den delen av Rest-Norge jeg representerer, har vi stor respekt for skillingsbollen, hvit dame og det bergenske rugbrødet», skriver Klovning.

Hvit dame er den bergenske betegnelsen på marsipankake.

– Helt forskjellige bakervarer

– Jeg tror ikke det er noen i Kanelsnurren som ikke har fått dette med seg, humrer Torben Dam Krarup.

– Men vi skal altså ikke ta skillingsbollen fra bergenserne. Det er to helt forskjellige bakervarer – kanelsnurren er en kanelknute med kanelmasse, skillingsbollen er en bolledeig som er rullet sammen med sukker og kanel og så kuttet. Det er to forskjellige typer deig, to forskjellige måter de blir hevet på, to forskjellige måter de blir stekt på, forklarer han.

– Og det er kanelsnurrene vi selger flest av. Også i Bergen, legger han til.

– Hvilke reaksjoner har du fått etter at dere overtok det 114 år gamle konditoriet Lie Nielsen?

– Vi har fått veldig mange reaksjoner. Enkelte har ment at det kommer noen utenfra og kveler en bergensbedrift. Men det er absolutt ikke slik. Hadde ikke vi kommet inn, hadde det ikke vært noe Lie Nielsen der i dag. Og det er ikke slik at vi hiver ut de bergenske produktene. Og det er hvit dame som er bestselgeren i Bergen, altså marsipankaken, forklarer Krarup.

– Hva synes du om bergenserne?

– Bergenserne er hyggelige, de.

– Var du forberedt på å møte såpass proteksjonistiske holdninger?

– Det ble jo mye, da, med både Bergens Tidende, Bergensavisen og TV2. Det var uventet.

– Men all reklame er god reklame?

– Vi håper det. Vi har hatt noen bra dager siden dette kom opp.

Må Hekkan burger skifte navn?

BT-kommentator Morten Myksvoll er på sin side på vakt. For fra det han kaller Rest-Norge er det flere på vei inn i Bergen.

«Det er ikkje rart siddisane yppar seg. Dei har forstått at bergenshistoria er til sals for oljepengar. Difor prøver dei òg å etablere Hekkan burgerbar i Bergen. Det einaste som står mot er det bergenske plan- og byggesaksbyråkratiet, sidan lokalet framleis ikkje er godkjent. Hadde desse byråkratane hatt ansvar for namnetradisjonar i Bergen, måtte burgerbaren truleg heite «Fakerten».»