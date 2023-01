Nyttårstalen til fungerende ordfører i Strand

I årets nyttårstale retter fungerende ordfører i Strand Bjørn Aril Veland (H) en takk til strandbuene som har åpnet hjemmene sine for flyktninger.

Fungerende ordfører i Strand Bjørn Aril Veland (H)

Kjære innbyggere i Strand kommune.

Det er igjen nyttårsaftenen, og vi er klare til å gå inn et nytt år. I året som har gått, har vi sett mange utfordringer, men også store muligheter for å vise hjelpsomhet og medfølelse ovenfor andre.

Jeg vil først og fremst rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi har kunnet hjelpe ukrainske flyktninger i vår kommune. Det å åpne hjemmene våre og hjertene våre for mennesker som trenger hjelp, viser at vi har rause mennesker i kommunen vår. For hva er menneskeverd, om ikke det å hjelpe hverandre, når vi kan.

Dette sitatet av forfatteren Rolf Jacobsen minner oss om at vi alle har et ansvar for å ta vare på hverandre, spesielt når noen trenger det mest.

La oss fortsette å vise hjelpsomhet og medfølelse for hverandre i det nye året som kommer, slik at vi kan skape et varmere samfunn hvor alle føler seg sett og hørt.

Det er viktig å huske og takke de som har gjort en ekstra innsats i året som har gått; frivillige, ansatte i kommunen og andre som har bidratt til å skape en bedre hverdag for oss alle. Jeg har også lyst å takke alle som bidrar i lokalpolitikken. I Strand har vi hatt ti partier og 29 kommunestyrerepresentanter som alle bruker mye tid og engasjement for å gjøre kommunen litt bedre.

La oss gå inn i det nye året med håp, optimisme og vilje til å gjøre en forskjell for andre. Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år!