I dag skal flere hundre utfordre Hanatrappene: – Spektakulære idrettsprestasjoner og mye sure lår

Fra klokken 10.45 sender Aftenbladet Hanatrappene Opp direkte på våre nettsider. Møt opp for å heie på de spreke deltakerne, eller følg med på Aftenbladet.no.

Elias Håvarstein Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Spansketrappen har 136 trappetrinn. Greit nok det, men Hanatrappene har hele 306. Opp alle 306 trappetrinn, 55 høydemeter, skal flere hundre deltakere løpe så raskt de bare kan. En tolv år gammel rekord kan endelig bli slått, og Aftenbladet sender det hele direkte.

Aftenbladets kommentator Camilla Bjørheim sier publikum kan forvente seg full gass etter startskuddet er gått.

– Det blir spektakulære idrettsprestasjoner og mye sure lår. Alle får jo melkesyre i den trappa uansett om de er toppidrettsutøvere eller mosjonister.

Bjørheim skal sammen med Aftenbladets Kjetil Flygind kommentere flere hundre deltakere som sliter seg opp trappene, i over tre timer.

Familien Stone er først ut lørdag, under lagnavnet Rolling Stones! Sammen med løpets yngste deltaker, Ruby Jean, lover de å levere et show opp de mange trappetrinnene.

Les også Lørdag sender Aftenbladet Hanatrappene Opp direkte: – Genialt å trene i Hanatrappene, sier Henrik Ingebrigtsen

– Vi håper på mye i idrettsglede, det er jo folk i alle aldre som skal springe. Den yngste er født i 2020 og er bare to år gammel!

– Og så håper vi det er noen som lager litt show i trappene, sier hun.

Bjørheim påpeker at det kan være et avgjørende år for rekorden, satt av Torbjørn Fjeld i 2010, på 0.52.6. I fjor var det nemlig en som kom veldig nær historiebøkene.

– Vi kan jo håpe det blir satt noen nye rekorder. Den gamle rekorden til Torbjørn Fjeld står jo enda, men i fjor var Markus Richter bare en tidel unna, sier Bjørheim.

Likevel, rekorder er for de spesielt interesserte. For størsteparten av de rundt 250 deltakerne er det opplevelsen og utfordringen som teller.

– Det handler ikke om å vinne, men om å delta! Bare det å springe helt opp er jo en kraftanstrengelse og en bragd i seg selv, sier Bjørheim.

I fjor var Markus Richter 17 år, og kun én tidel fra å slå den tolv år gamle rekorden. Nå er han ett år eldre, og klar for å bli historisk.

Her er Henrik Ingebrigtsens råd

– Det kommer an på hvor tøffe deltakerne vil være med seg selv, sier Henrik Ingebrigtsen.

Taktikk er et omdiskutert spørsmål i forbindelse med Hanatrappene Opp. Skal man starte litt roligere, eller gå for full fyring fra første trinn.

– Min taktikk ville vært å gønne på. Åpne hardt. Uansett om du sparer deg i begynnelsen eller springer fort fra start kommer melkesyra omtrent samtidig. Jeg tror ikke det er så stor forskjell.

Les også Melkebaren om Hanatrappene Opp: – Det er bare å kjøre på og håpe at du overlever

Spesielt det siste strekket i trappene trekker Ingebrigtsen frem som «umulig». Starten av løypa er full av svinger, men i slutten kommer et lengre strekk.

– Det gjelder bare komme seg opp til det punktet så fort som mulig. Da kicker melkesyren inn og det går treigere og treigere inn mot målstreken.

– Er det andre ting å tenke på? Bør armene være med?

– Selvfølgelig må man holde frekvensen oppe, og da er armene med på det. I starten er det greit å ta litt lange trinn, og så ville jeg kortet stegene ned litt for å holde flyten.

Les også Her løper brann­mannen Hana­trappene Opp – i fullt røyk­dykker­utstyr

Direktesending på Aftenbladet.no

På løpsdagen kan du følge løpet fra sofakroken, ved å se direktesendingen på Aftenbladet.no. Eller – enda bedre – du kan stå løypelangs og heie frem løperne.

Sendingen starter 10:45, et kvarter før startskuddet går. Deretter kommer deltakerne pustende og pesende opp trappa, ivrige etter å slå rekorder.

– Også i år legger vi opp til en storstilt direktesending fra Hanatrappene Opp. Vi får stemningsrapporter fra startområdet før løperne begynner på den bratte veien opp. Med kameraer plassert oppover i trappene kan seerne følge løperne opp mot mål, sier produsent Filip Blaauw i Aftenbladet.

Bjørnis kommer til å være i målområdet på toppen av Hanatrappene lørdag 17. september fra klokken 11.

I år kommer også Brannbamsen Bjørnis til Hanatrappene. Bjørnis kommer ikke til å delta i løpet, men store og små kan hilse på ham i målområdet.

Bjørnis står klar på toppen for å ta imot små og store løpere.

I tillegg dukker det nok opp noen som gjør det lille ekstra for å underholde i løypen. Både brannvesen og helsepersonell skal bestige trappene – i uniform!

Følg hele løpet sammen med oss i Aftenbladet på våre nettsider!