Varselet som startet ulmebrannen

I mars varslet brannmester Kjetil Dyngeland i Rogaland brann og redning om de dårlige arbeidsforholdene. Han vil ha størst mulig åpenhet om rapporten som er laget. Det vil også Gisle Barbo, som er leder i fagforeningen Delta, til venstre.

Brannmester Kjetil Dyngeland varslet om arbeidsmiljøet i Rogaland brann og redning og lederstilen til nylig avgått brannsjef Nils-Erik Haagenrud. Over et halvt år etter ulmer det fortsatt. Styret får kritikk, og en rapport beskriver at det foregår en maktkamp.

Carl Gunnar Gundersen Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er veldig problematisk at styret ikke anerkjenner dette, selv om rapporten som er laget, er tydelig, sier varsler Kjetil Dyngeland.

– Styret har brukt altfor lang tid. Vi er i en utrolig tøff periode. Det er rett og slett krevende, og det er ikke kjekt å gå på jobb, sier hovedverneombud Tommy Pedersen.

– Dette er en sak vi tar på det største alvor. Fra det punktet da advokatkontoret Projure tok oppdraget, kunne vi ikke involvere oss. Det gikk måneder uten at styret har kunnet påvirke den prosessen. Når rapporten først kom, har vi satt i gang arbeidet. Vi har også hatt møter med varsleren og prøvd å ivareta ham, sier styreleder Ida Gjerseth.

Dette har skjedd i Rogaland brann og redning den siste tiden: